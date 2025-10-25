31 Ekim’e kadar başvurusunu yapmayanların ehliyetleri geçerliliğini yitirecek, işlem ücreti ise 15 liradan 7 bin 438 liraya yükselecek.

Yeni Tip Ehliyet İçin Süre Dolmak Üzere

1 Ocak 2016 tarihinde dağıtılmaya başlanan yeni tip sürücü belgeleri için tanınan geçiş süresi sona yaklaştı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin kişi ehliyetini yeniledi.

1 Milyon 904 Bin Kişi Eski Tip Ehliyet Kullanıyor

Bu kişilerin, 31 Ekim’e kadar yenileme işlemini tamamlamaması durumunda belgeleri geçersiz sayılacak.

“Süre Uzatılmayacak”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürecin yavaş ilerlediğini belirterek vatandaşları uyardı.

Yerlikaya, “31 Ekim yaklaşıyor, süre kesinlikle uzatılmayacak. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler kullanılamayacak.

İndirimli ücret fırsatından yararlanmak isteyenler hemen randevu almalı” ifadelerini kullandı.

Bakan, ayrıca vatandaşlara “Lütfen nüfus müdürlüklerinden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim” çağrısında bulundu.

15 TL’den 7 Bin 438 TL’ye

Ehliyet yenileme işlemini 31 Ekim’e kadar tamamlayanlar yalnızca 15 TL ödeyecek.

Ancak 1 Kasım’dan itibaren bu tutar B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya çıkacak.

Bu da sürücülere 7 bin 423 liralık ek yük anlamına geliyor.

Kasım ayından sonra:

A, A1, A2, F sınıfı belgeler için toplam 3 bin 643 TL 10 kuruş,

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı belgeler için ise 11 bin 235 TL 60 kuruş ödenecek.

Ehliyet Yenileme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sürücüler, Alo 199, “nvi.gov.tr” ya da mobil uygulama üzerinden randevu alarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Başvuru için gerekli belgeler:

Eski tip sürücü belgesi,

15 TL başvuru ücreti,

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu,

Son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf,

MERNİS’te kayıtlı açık adres bilgisi.

Yeni belgeler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak PTT aracılığıyla sahiplerine gönderiliyor.

Bekleme sürecinde vatandaşlar, geçici sürücü belgesi ile araç kullanabiliyor.

Başvurularda Son Haftada Artış Yaşandı

Son dönem verilerine göre, yenileme işlemleri hız kazandı.

Ağustosta 96 bin 134,

Eylülde 57 bin 858,

Ekimde ise 146 bin 916 kişi eski tip ehliyetini yeniledi.

Sadece son bir haftada 58 bin kişi başvuru yaptı.

Ancak milyonlarca sürücünün hâlâ işlemini tamamlamaması nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk artıyor.