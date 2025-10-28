2026 yılı hac kuraları 5 Kasım'da saat 10.30’da noter ve basın huzurunda dijital ortamda çekilecek. Kura, Diyanet İşleri Başkanlığından canlı yayınlanacak.

Hazırlıklar Tamamlandı

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, 2026 yılı hac organizasyonuna ilişkin tüm hazırlıklarını tamamladı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda hac sürecine dair alınan kararları açıkladı.

Umre Kurulu Sorumlu

Karaca, ilgili mevzuat gereğince hac ve umreyle ilgili en yüksek karar organının Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu olduğunu hatırlattı. Diyanet İşleri Başkanı’nın başkanlık ettiği kurulda, Dışişleri, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcileri yer alıyor.

Kararlar Kurul Tarafından Alınıyor

Hacı adaylarının belirlenme yöntemi, konaklama seçenekleri, seyahat güzergâhları, sunulacak hizmetler ve ücretlendirmelere kadar tüm kararların bu kurul tarafından alındığını belirten Karaca, uygulamaların Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Dijital Ortamdan Açıklanacak

Karaca, 2025 yılı içinde üç kez toplanan kurulun, 23 Ekim’de dördüncü toplantısını yaparak 2026 hac dönemine ilişkin nihai kararları aldığını açıkladı. Buna göre, 2026 yılı hac kuraları 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda noter ve basın huzurunda dijital ortamda çekilecek. Vatandaşlar kura çekimini canlı olarak takip edebilecek.

1 Milyon 799 Bin 835 Kişi Kuraya Katılıyor

2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanan toplam kişi sayısının 1.799.835 olduğunu bildiren Karaca, bu adayların 1.615.044’ünün kayıtlarını güncellediğini, 184.791’inin ise ilk kez ön kayıt yaptırdığını açıkladı.

Yalnızca Kura Yoluyla Katılına biliyor

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyesi ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye’ye Suudi Arabistan tarafından belirlenen hac kotasına yalnızca kura yoluyla dahil olunabileceğini vurguladı. Her yıl yaklaşık 85 bin vatandaşın hacca gidebildiğini, buna karşılık 2 milyona yakın kişinin kutsal topraklara gidemediğini belirtti.

Arabistan Ciddi Tedbirler Alıyor

Alpaslan, son yıllarda bazı kişilerin hac vizesi dışında, ziyaret veya umre vizeleriyle Suudi Arabistan’a gitmeye çalıştığını, bu durumun ciddi yaptırımlarla karşılaştığını hatırlattı. 2024 yılında bu yolla giden bazı kişilerin büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Alpaslan, 2025’te Suudi yetkililerin bu konuda sıkı denetimler yaptığını söyledi. Mescid-i Haram’a girişte yalnızca hac vizesine sahip olanlara verilen “nusuk” kartlarıyla kontrol yapıldığını belirtti.

Suudi makamlarının, 2026 yılında da hac vizesi dışında kutsal topraklara gidenlere izin verilmeyeceğini Türkiye’ye bildirdiğini söyleyen Alpaslan, “Vatandaşlarımızın hac ibadetini yalnızca resmi yollarla yapması büyük önem taşıyor.” dedi.

Sağlık Tedbirleri Alınıyor

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, hac dönemlerinde hacı adaylarının hem kendi sağlıklarını hem de diğer hacıların güvenliğini korumak için bazı aşı ve sağlık kontrollerinin zorunlu olduğunu hatırlattı.

Ortak Sağlık Tedbiri Uygulaması

Birinci, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’nın Türkiye’den bazı sağlık kriterlerini sağlamasını istediğini belirterek, iki ülkenin sağlık bakanlıkları arasında yoğun iş birliği yürütüldüğünü ifade etti. Bu kapsamda, hangi sağlık durumuna sahip kişilerin hac vizesi alabileceğinin netleştirildiğini söyledi.

Ciddi Sağlık Sistemi Oluşturuldu

Birinci, hac vizesi almak isteyenlerin sağlık durum belgelerini önceden tamamlamasının zorunlu hale getirildiğini belirtti. “Hacı adaylarının izin vermesi halinde sağlık verileri, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’nın sistemine yüklenecek. Böylece herhangi bir aksaklık yaşanmadan süreci tamamlayacağız.” dedi. Hac kayıt güncelleme süresi 30 Eylül’e uzatıldı

Hac Yolculuğu Başlıyor

Sağlık Bakan Yardımcısı, “2026 hac döneminde adaylarımızın hiçbir sorun yaşamaması için tüm hazırlıkları yaptık.” diyerek sürecin güvenli şekilde yürütüleceğini vurguladı.