İl Genel Meclisi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda meclis başkanlığına 1 adet yazılı önerge sunuldu. 2022 yılı gelir gider kesin hesap raporu Dursun Tuncer tarafından okundu.

“GÖLETLER KONUŞULDU”

İl Özel idaresi meclis toplantısının ikinci gündem maddesinde, Sorgun ilçe merkezinde ve köylerinde bulunan baraj ve göletlerin ilçeye ne gibi fayda sağladığı, ilçede bulunan gölet ve barajlarda ne çeşit su ürünlerinin yetiştirildiği hakkında Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu başkanı Şakir Taşdemir tarafından rapor hazırlandı.

Taşdemir hazırlanan raporda “Sorgun ilçesi Taşlık köyü barajının temelden yüksekliği 45 metre, 10 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip olup, 7.110 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet ettiği ve 2019 yılında tamamlanmıştır. Sorgun Erkekli göletinin temelden yüksekliği 23,5 metre, 2,84 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip gölet olup 7.510 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edeceği ve fiziki olarak yüzde 96 oranında yapım aşaması tamamlanmıştır. Sorgun Araplı barajının temelden yüksekliği 38 metre, 1,74 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip baraj 3. 530 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edeceği, baraj inşaatına 09.05.2018 tarihinde başlanmış olup, yüzde 7 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. Sorgun Eymir barajının temelden yüksekliği 36,5 metre, 2,7 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip baraj 7.870 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek olup, yüzde 25 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Sorgun Sarıhamzalı -Bahadın barajının temelden yüksekliği 36,5 metre, 21 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip baraj 11.120 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek olup, % 98 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Sorgun Gevrek göletinin temelden yüksekliği 25,5 metre, 3,4 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip gölet 8.750 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek olup, yüzde 51 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İlçede bulunan baraj ve göletlerden Sulama bazında Sorgun Erkekli göletinden 7.510 dekar, Gevrek göletinden 8.750 dekar, Gülşehri göletinden 2.310 dekar Taşlık göletinden 7.110 dekar ve Yenice barajından 9.200 dekar zirai arazisinin sulamasının yapıldığı, anılan baraj ve göletlerde ekonomik açıdan balık yetiştirildiği ve yetiştirme yapılacağı diğer yandan fiziki gerçekleşmesi biten ve su tutulan baraj ve göletlerde olta balıkçılığı yapıldığı gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerine yer verdi. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

“1 MİLYON 500 BİN ÖDENEK”

Toplantının üçüncü gündem maddesinde Akdağmadeni ilçesine bağlı köylerde bulunan içme suyu şebeke hattı, içme suyu depolarının genel durumları hakkında Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu Başkanı Abdulbaki Karataş tarafından rapor hazırlandı.

Karataş okuduğu raporda “İl Özel İdaresi 2022 mali yılı yatırım bütçesi kapsamında Akdağmadeni ilçesine bağlı 11 adet köy ve ilçeye bağlı diğer köylerin içme suyu yapım bakım ve onarım giderlerinde sarf edilmek üzere 1 milyon 500 bin lira ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen söz konusu ödenekten 360 bin lira bedele Dolak köyü terfili içme suyu tesisinin yapıldığı, 45 bin lira bedelle Yedişehri köyünün içme suyu deposu bakım ve onarım işinin yapıldığı, 215 bin lira bedelle Hacıfakılı köyüne terfili içme suyu tesisi işinin yapıldığı, 270 bin lira bedelle Karadikmen köyüne 75 m3 içme suyu deposu ve tesisinin yapıldığı, 145 bin lira bedelle Hayran köyüne 30 m3 alt biriktirme deposunun yapıldığı, 30 bin lira bedelle Yünalan köyü içme suyu isale hattı yapım işinin yapıldığı, 25 bin lira bedelle Aslanlı köyü içme suyu deposunun bakım ve onarım işinin yaptırıldığı, 62 bin 400,lira bedelle Yeniyapan köyü içme suyu için sondaj çalışmasının yaptırıldığı ve 45 bin 450,00 lira bedelle Hacıfakılı köyü içme suyu için motopomp alımının gerçekleştirildiği, diğer yandan ilçeye bağlı diğer köylerinin içme suyu konusunda sıkıntı yaşanması halinde hemen müdahale edilerek sorunun giderildiği komisyonumuzca tespit edildi” dedi. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi. Alpaslan Demir