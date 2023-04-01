Başkan Akyol yayınladığı mesajda bütünemekçilerin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günlerini kutladı.

Başkan Akyol yaptığı açıklamada; “Öz Sağlık-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı olarak, bugün inşallah depremzede kardeşlerimizle, üyelerimizle, emekçilerimizle yaralarımızı birlikte sarmak, kucaklaşmak, Birlikte yeniden ayağa kalkmak, Birlikte mücadele etmek, Biz birlikte güçlüyüz demek için 81 il genelinde eş zamanlı meydanlardayız. Ülkemiz 6 Şubat’ta merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizin etkilendiği deprem felaketini yaşamıştır. Asrın felaketi olarak anılan bu depremde binlerce emekçimiz vefat etmiş, binlerce kardeşimiz yaralanmıştır. Buradan hayatını kaybeden üyelerimize, ailelerine ve tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Emeğin, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın gücüne inanan Konfederasyonumuz, deprem bölgesindeki üyelerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza destek olmak için yardım çağrısını yinelemektedir. Allah’ın izniyle Bütün Gücümüzle ve Emeğimizle Milletimizin Yaralarını Saracağız. Bugün 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde taleplerimizi bugün bir kez daha yinelemek istiyorum. Hali hazırda devam eden ve 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü işçinin beklentilerini karşılayacak teklifin biran evvel verilmesini hükümetimiz tarafında beklemekteyiz” dedi.

Başkan Akyol,“Sağlık Bakanlığında yaklaşık 180 bin işçinin yetkili sendikası olan Öz Sağlık İş Sendikası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda da 26 bin işçinin yetkisini elinde bulunduruyor. Engelli ve yaşlı hizmetleri gibi dezavantajlı gruplara hizmet veren ve insanüstü bir çaba ile görev yapan sosyal hizmet emekçilerinin maaşlarının, kendi toplu iş sözleşmesinin döneminden ve asgari ücrette art arda gelen yükselişten dolayı asgari ücret seviyesine düşmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu duruma biran önce çözülmesini talep ediyoruz. Kadro düzenlemesinde kapsamı dışı kalan on binlerce işçinin içimizde yarım kalmış bir düzenlemenin sızısıdır. Her platformda dile getirdik, bir kez daha hatırlatıyoruz! Yüzde 70’de kalan hizmet sözleşmeleri gerekçe gösterilerek kapsam dışı bırakılan taşeron işçileri, taşerona kadro devriminin de yarım kalmasına sebep olmuştur. Kapsam dışı bırakılan 90 bin işçi hakkının teslim edilmesi gerekmektedir.Gece gündüz demeden fedakârca çalışan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüzü Kutluyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir