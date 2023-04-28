İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Narkotik Sokak çalışmaları kapsamında Yerköy’de bir şahsın evine operasyon düzenledi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “ Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında Yerköy ilçesinde ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs ikametinde gözaltına alındı. Yapılan aramada satışa hazır; 5.84 gram Metamfetamin maddesi, 1.42 Gram Bonzai Maddesi, 0,86 gram Esrar Maddesi, 1 Adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7,040 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen para ele geçirildi. Gözaltına alınana şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Alpaslan Demir