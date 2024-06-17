Faydası ile beraber ön plana çıkan peryavşan otu merak edilen bitki türleri içerisinde yer alıyor. Özellikle hızlı büyüyen ve yetişen bir bitki olması ile beraber, birçok farklı amaca hizmet ettiğini söylemek mümkün.

Dünyanın birçok farklı bölgesinde doğal şekilde yetişen peryavşan otu, aynı zamanda Türkiye'de de yetişiyor. Özellikle sağlık açısından sonra önemli faydaların yanı sıra, sarmaşık biçiminde farklı bir görsel yapıya sahip.

PERYAVŞAN OTU NEDİR?

Kısa süre içerisinde bol miktarda yetişme özelliğine sahip olan otlardan biri peryavşan otudur. Boyları genel olarak 20 ila 50 santimetre arasında değişkenlik gösteren bu ot, kısa sürede yetişkin noktaya ulaşır. Aynı zamanda yetiştiği bölgeye ve alana bağlı olarak dik ya da yatık bir görüntüye sahiptir.

PERYAVŞAN OTU NE İŞE YARAR?

Özellikle birçok farklı hastalığın tedavisinde kullanılan takviye ot çeşitleri arasında peryavşan otu geliyor. Daha çok hastalıkların iyileşme süreci için destek amaçlı değerlendirilen bitki olduğunu söylemek mümkün. Diğer yandan güç kuvvet vermesi ile beraber bağışıklık sistemi nedir önemli oranda güçlendirir.

PERYAVŞAN OTU NEREDE YETİŞİR VE BULUNUR?

Peryavşan otu Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen bir bitki türüdür. Aynı zamanda Avrupa ve Kuzey Afrika ile beraber Asya’da da yetişen bir bitki olarak öne çıkıyor. Genelde kıyı alanları seven ve sulak bölgede yetişen bir bitki olduğunu da söylemek mümkündür. Bu sebepten dolayı genel olarak bulunduğu bölgeye göre eğik ya da yatık şekilde görüntüye sahip olabiliyor.

HANGİ MEVSİMDE OLUR VE YETİŞTİRİCİLİĞİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Daha çok sulak alanlarda yetişmeyi seven bir bitki olduğunu belirtebiliriz. Bu sebepten dolayı mevsimsel açıdan yıl boyunca yağış alan bölgelerde yetişir. Tabii aynı zamanda ışık alan ve sıcağı seven bir bitki olarak da ön plana çıkıyor. Amaca ya da ihtiyaca bağlı olarak faydaları üzerinden aynı zamanda yetiştirilen bir bitki olduğunu söylemek mümkündür. Fakat yetiştiği bölgede yaygın bulunduğu için doğal olarak toplanan bir bitkidir.

PERYAVŞAN OTU NASIL KULLANILIR?

Peryavşan otu genel olarak çayından faydalanmak suretiyle kullanılır. Kendini özel bir aroması bulunan ve kokusu üzerinden lezzetli bir çay türü olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle çayı demledikten sonra bal ile tatlandırılması suretiyle kullanmak daha güzel bir tercih olarak bilinir. Taze maydanoz eşliğinde kaynatıldıktan sonra bal ile karıştırılarak keyifli bir şekilde tüketilebilir.

PERYAVŞAN OTU FAYDALARI NELERDİR?

Özellikle oldukça fazla faydası ile beraber birçok hastalığa karşı peryavşan otu ön plana çıkıyor.

Nefes darlığını tedavi eder. İştah açar. Sindirimi kolaylaştırır. Gaz gidericidir. Özellikle bu özelliği sebebiyle, bebeklerde gaz giderci olarak kullanılabilmektedir. Vücudun direncini artırır. Kabızlığı önler. Bağırsak parazitlerini yok eder. Yaralara iyi gelir. Kan basıncını düzenler. Kanı temizler. Tampon olarak kullanıldığında kanamaları durdurur. Siyatik, romatizma ağrılarına iyi gelir. İdrar söktürücü özelliğe sahiptir. Saç bakımında etkili bir bitkidir. Baş, omuz, kulunç ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Karaciğer ve midenin düzenli çalışmasını sağlar. Hemoroid tedavisinde kullanılabilir. Ödem atıcı özelliğe sahiptir. Sara hastaları da kullanabilmektedir. Nefes darlığı tedavisinde, sinirli otla birlikte kaynatılarak içildiğinde daha etkili olmaktadır. Bağırsak ve mesane iltihaplarında, kaynatıldıktan sonra bir tatlı kaşığı bal katılıp içilmesi tavsiye edilir. Birer tatlı kaşığı sinamiki ve acı yavşan otu kaynatılıp, bir tatlı kaşığı bal katılarak içildiğinde siyatik ağrılarına iyi gelmektedir. Maydanoz ile birlikte kaynatılıp içildiğinde kuvvetli bir idrar söktürücü olarak kullanılır. Bağırsaklar ve boşaltım sistemi için, biberiye otu ile kaynatılıp içilir. Mısır püskülü ile kaynatıldığında adet kanamalarını artırıcı özelliği bulunmaktadır. Tüm tariflere isteğe bağlı olarak tatlandırmak amacıyla bir tatlı kaşığı bal ile kullanılabilmektedir. Bağırsak kurtlarının yok edilmesinde kullanılır. Bunun için demlenen yavşan otu çayının her sabah bir bardak içilmesi gerekmektedir. Nefes darlığı tedavisinde kullanılır. Göğüs hastalıklarına, nezle ve bronşite iyi gelir. Yavşan otu ve sinirli ot birlikte demlenerek bir çay hazırlanır ve bal il tatlandırıldıktan sonra tüketilir. Sinirli ot kanı, ciğeri ve mideyi temizleyen bir ot türüdür. Adet söktürücü özelliği vardır. Mısır püskülü ile birlikte kaynatılarak hazırlanan yavşan otu çayı bal ile tatlandırılarak içilir. Saç dökülmelerinin tedavisinde kullanılır. Yavşan otu kaynatılarak hazırlanan kürle saçlar yıkanır. Sık ve düzenli kullanımda saç dökülmelerini önlediği görülmektedir. Siyatik yani halk arasında sinir romatizması olarak bilinen hastalığının tedavisinde kullanılır.

Sinameki ile birlikte demlenen yavşan otu çayı bal ilave edilerek tüketilir. Bu kullanımda uzun süreli ve fazla miktarlarda kullanmaması gerekmektedir zira bağırsaklarda tembelliğe sebep olabilir. Mesane iltihaplarının giderilmesine ve mesanedeki kumların dökülmesine yardımcı olur. Yavşan otu çayı demlendikten sonra bal ile tatlandırılarak tüketilmelidir. İdrar söktürücü özelliği vardır, vücuttan ödem atılmasına yardımcı olur. Yavşan otu taze maydanoz ile birlikte kaynatılır ve bal ile tatlandırıldıktan sonra çay olarak tüketilir. Düzenli kullanımda ödem miktarında azalma görülür ve idrar alışkanlığı düzene girer. Yavşan otu kanı temizler. Sinirleri yatıştırır ve sinir sistemini düzenler. Yaraların iyileşmesine ve kaşıntıların sona ermesine yardımcı olur. Bunun için yavşan otu ile hazırlanan banyo kürü ile banyo yapmak, mümkünse bir küvet içerisinde vücudu dinlendirmek gerekir.

Ağrı kesici özelliği vardır. Romatizmal ağrıların giderilmesinde etkilidir. Hazmı kolaylaştırır ve mideyi rahatlatır. Ağız ve boğaz yolundaki yaraların (aft vb.) iyileşmesinde oldukça etkilidir. Bu yaraların tedavisi için yavşan otunun öz suyu ile düzenli olarak gargara yapmak gerekir. Diyabetli hastalar üzerinde yavşan otu ile yapılan bir çalışmada yavşan otunun diyabetik hastaların kan şekerini düşürmek için kullandıkları oral anti diyabetikler ile benzer bir etki yarattığı görülmüştür. Bu araştırma sonrasında yavşan otunun şeker hastalarında kan şekerini düşürdüğü söylenmiştir.

PERYAVŞAN OTUNUN ZARARLARI VAR MIDIR?

Özellikle peryavşan otunun zararı olup olmadığı merak edilmektedir. Genel olarak herhangi bir zararı olmaması ile beraber, ayrıca yan etkisinin bulunmadığı biliniyor. Tabii aşırı tüketim ile birtakım istenmeyen durumlar doğal olarak yaşanabilir.

PERYAVŞAN OTU NEREDE SATILIR?

Peryavşan otu doğal alanlarından elde edilmesi ile beraber aynı zamanda aktarlar üzerinden de temin edilebilir. Böylece özellikle çayı üzerinden değerlendirilmek suretiyle birçok farklı faydasından yararlanmak mümkündür.