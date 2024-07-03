Günümüzde altın ve gümüş gibi değerli madenler ilk akla gelenler arasında yer alır. Ancak, yalnızca Türkiye'de çıkarılan ve her bir gramı servet değerinde olan başka bir maden daha bulunuyor: Diaspor.

TÜRKİYE'DE ÇIKARILAN DİASPOR MADENİ

Son yıllarda diaspor madeni, Türkiye’de büyük bir önem kazandı. Diaspor, yüzyıllar süren oluşum süreci ve zorlu çıkarılma koşulları nedeniyle nadir ve değerli bir maden olarak öne çıkıyor. Altın, gümüş ve elmas gibi kıymetli madenlere kıyasla 10 bin kat daha değerli olan bu maden, özellikle renk değiştirme özelliği ile dikkat çekiyor.

MUĞLA'DA ÇIKARILIYOR

Diaspor madeni, Muğla’nın Milas ilçesinde çıkarılıyor. 1997 yılından bu yana bu bölgenin önemli bir zenginliği olarak değerlendirilen diaspor taşı, dünyada yalnızca Türkiye’de bulunmakta ve elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu belirtilmektedir.

RENK DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ

Diaspor taşının en dikkat çekici özelliği, ışığa bağlı olarak renk değiştirebilmesi. Gün ışığında yeşil, mum ışığında ise pembe renge dönüşebilen bu taş, adeta renk skalasında iki uç noktayı temsil ediyor. Pembe ve yeşil arasındaki pek çok ton, gün ışığına, ortamın ışığına ve hatta bazen giyilen kıyafete göre değişkenlik gösterebiliyor.

DÜNYADA TEK: TÜRKİYE

Dünyada mücevher kalitesinde diaspor madeni yalnızca Muğla’da bulunuyor. Bu taş, nadir bulunması ve renk değiştirme özelliği nedeniyle mücevher sektöründe pırlantaya alternatif olarak değerlendiriliyor. Dünyanın diğer bölgelerinde bulunmayan bu maden, büyük bir ekonomik potansiyel taşıyor.

ZOR ÇIKARILIYOR, AZ İŞLENEBİLİYOR

Gram gram çıkarılan diaspor kristalinin sadece yüzde ikisi işlenebiliyor. Her yıl madenden ortalama 750 kilogram diaspor kristali çıkarılabiliyor. Diğer madenlerin aksine tonlarca değil, gram gram çıkarılan bu değerli maden, büyük bir özen ve dikkatle işleniyor.

BÜYÜK BİR EKONOMİK DEĞER

Yaklaşık 50 milyar dolarlık bir rezerve sahip olan Türkiye’nin diaspor madeni, yurt dışından da büyük ilgi görüyor. Her bir kristalinin bulunması için işçiler büyük bir özveri ile çalışıyor, bu da diasporu daha da değerli kılıyor.