Meta'nın yaptığı resmi açıklamada, bu durumun hem Android hem de iPhone kullanıcılarını etkileyeceği vurgulandı.

ESKİ TELEFONLAR ARTIK DESTEKLENMEYECEK

WhatsApp, yeni yazılım güncellemelerinin, belirli eski cihazlarda çalışmayacağını bildirdi. Meta, uygulamanın gelişen teknolojik gereksinimlerine uyum sağlamak amacıyla, 19 farklı cihazı destek dışı bırakma kararı aldı. Bu cihazların çoğu, güncellemeleri almaktan yoksun kaldığı için kullanıcılar, WhatsApp uygulamasını 1 Ekim itibarıyla kullanamayacak. Şirket, eski telefonların teknik donanımlarının ve yazılımlarının, yeni güncellemelerle uyumlu olmadığını belirtti.

KULLANICILARA ÖNERİLER

Meta'nın açıklamasına göre, bu değişikliklerin kullanıcı deneyimini olumsuz etkilememesi için, eski telefon sahiplerine yeni bir model alma veya mevcut cihazlarını güncelleme önerisinde bulunuldu. Kullanıcıların, WhatsApp’ı sorunsuz bir şekilde kullanabilmeleri için 1 Ekim tarihinden önce gerekli adımları atmaları büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, özellikle mobil teknolojiye aşina olmayan kullanıcıların dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor.

WHATSAPP İÇİN KRİTİK BİR TARİH

1 Ekim 2024, WhatsApp kullanıcıları için kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Bu tarihten sonra, belirtilen cihazların kullanıcıları, uygulamanın sunduğu iletişim ve medya paylaşım özelliklerinden yararlanamayacak. Uzmanlar, bu değişikliğin etkilerini değerlendirdiğinde, eski telefonların yaygın olarak kullanıldığı bazı bölgelerde, kullanıcıların yeni cihazlara geçiş yapma oranının artacağı öngörülüyor.

DESTEKLENMEYECEK CİHAZLAR LİSTESİ

WhatsApp’ın 1 Ekim tarihinden itibaren desteklemeyeceği cihazlar arasında şunlar bulunuyor:

Samsung Modelleri:

Galaxy Ace Plus

Galaxy Core

Galaxy Express 2

Galaxy Grand

Galaxy Note 3

Galaxy S3 Mini

Galaxy S4 Mini

Huawei Modelleri:

Ascend P6 S

Ascend Y625

Ascend C199

Lenovo Modelleri:

A820

A858T

Sony Modelleri:

Xperia Z1

Xperia E3

Motorola Modelleri:

Moto G

Moto X

Apple Modelleri:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE (1. Nesil)

Bu cihazlar arasındaki kullanıcılar, WhatsApp'ın sunduğu güncellemelerden faydalanamayacak ve uygulamayı kullanma imkanını kaybedecek. Kullanıcıların, bu listede yer alan telefonlarla 1 Ekim tarihinden sonra WhatsApp'ı kullanamayacaklarını göz önünde bulundurarak, yeni cihazlara geçiş yapmaları öneriliyor. Özellikle mobil iletişimde önemli bir yer tutan WhatsApp, bu değişiklikle birlikte kullanıcıların deneyimlerini artırmayı hedefliyor.

WhatsApp, iletişim alanındaki yenilikçi adımlarıyla kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ederken, eski cihazların desteklenmemesi, kullanıcıların güncel teknolojiye geçiş yapmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Kullanıcıların bu değişikliklere hazırlıklı olması, iletişimlerinde kesinti yaşamamaları adına son derece önemli.