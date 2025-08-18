Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem gece yarısı saat 03.14’te 3.7 büyüklüğünde meydana geldi.

Sabahın erken saatlerinde ise bölgede peş peşe iki deprem daha kaydedildi. Saat 06.00’da önce 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı, hemen ardından ise aynı dakika içerisinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Arka arkaya yaşanan bu sarsıntılar, özellikle Balıkesir Sındırgı ve çevre ilçelerde kısa süreli paniğe yol açarken, depremlerin ardından can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Uzmanlar, büyük depremin ardından bölgede yaşanan bu tür artçıların bir süre daha devam etmesinin olağan olduğunu hatırlatarak vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor.

Son 24 saatte Balıkesir Sındırgı’da kaydedilen depremler:

03.14 – 3.7 büyüklüğünde

06.00 – 3.5 büyüklüğünde

06.00 – 3.9 büyüklüğünde

Yetkililer, vatandaşların hasarlı binalardan uzak durması gerektiğini vurgularken, depreme karşı hazırlıklı olunması yönünde uyarılarını yineledi.