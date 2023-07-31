Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 64 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şahıs tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “418 bin 58 gram esrar maddesi, 316 adet setetik ecza, 79 bin 51 gram metamfetamin maddesi, 86 kök hint keneviri, 400 gram (bonzai) sentetik kannobinoid maddesi, 5 adet extacy, 6.16 gram kenevir tohumu, 0.64 gram kokain ele geçirilirken, Öte yandan, 55 bin 785 şahıs sorgulandı, 39 bin 789 araç sorgulandı, 711 umuma açık yer denetlendi, 7 adet ruhsatsız ev tüfeği ele geçirildi, 18 bin adet makaron ele geçirildi, 99 aranan şahıs yakalandı, 7 bin 729 araca cezai işlem uygulandı, 23 şahıs tutuklandı, 6 adet ruhsatız silah ele geçirildi 570 paket kaçak sigara ele geçirildi” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir