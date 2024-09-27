Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sürücülerin kış lastiği takma hazırlıkları hız kazandı. Özellikle ticari araçlar için büyük önem taşıyan bu zorunluluk, trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU 1 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

2024 yılı kış lastiği uygulaması, 1 Aralık’ta başlayacak ve 1 Nisan 2025’e kadar devam edecek. Bu dört aylık süreçte, özellikle şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği kullanımı yasal bir zorunluluk olacak.

Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da sıkı denetimlerle uygulanacak bu zorunluluk, özellikle kış aylarında sürücülerin güvenliğini artırmayı ve olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

YOZGAT'TA KIŞ ŞARTLARI VE LASTİK KULLANIMININ ÖNEMİ

Yozgat, özellikle sert geçen kış aylarıyla bilinen iller arasında yer alıyor. Kar yağışının yoğun olduğu ve sıcaklıkların sıklıkla sıfırın altına düştüğü bu bölgede, kış lastiği kullanımı büyük bir gereklilik haline geliyor. Yozgat’ın coğrafi yapısı ve yüksek rakımlı bölgeleri, özellikle sürücüler için zorlu yol koşulları yaratabiliyor. Bu nedenle, kış lastikleri, Yozgat gibi şehirlerde buzlanma, kar ve çamurlu zeminlerde araç kontrolünü sağlamak adına kritik bir rol oynuyor.

Kış lastikleri, sıcaklıkların 7 derece altına düştüğü durumlarda devreye giren ve güvenliği sağlayan önemli bir önlem. Bu lastikler, karlı, ıslak ve kaygan zeminlerde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu sağlıyor. Yozgat gibi kışın ağır geçtiği şehirlerde ise sürücülerin hem kendilerinin hem de yolcularının güvenliğini sağlamak adına bu lastikleri kullanmaları hayati önem taşıyor.

HANGİ ARAÇLAR KAPSAM DAHİLİNDE?

Kış lastiği zorunluluğu, özellikle ticari araçları kapsıyor. Yozgat'ta da şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi ağır tonajlı araçlar ile minibüs ve kamyonet türü ticari araçların tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor. Ayrıca, bu araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin de kış şartlarına uygun hale getirilmesi şart.

Bunun yanı sıra, Yozgat’ta kişisel araç sahiplerinin de olumsuz hava koşullarına hazırlıklı olması önem arz ediyor. Her ne kadar kış lastiği zorunluluğu sadece ticari araçlar için geçerli olsa da, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olduğu Yozgat’ta, bireysel sürücülerin de güvenliklerini riske atmamak için kış lastiği kullanmaları öneriliyor.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMAYANLAR İÇİN CEZA

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan ticari araç sürücüleri, 2024-2025 kış sezonunda 2.568 TL idari para cezası ile karşı karşıya kalacak. Yozgat’ta da bu ceza, trafik denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen araçlara uygulanacak. Özellikle şehirlerarası yolların güvenliğini sağlamak amacıyla Yozgat’ta da sıkı kontroller yapılacak.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, şehirlerarası yollarda gerçekleştirecekleri denetimlerle kış lastiği kullanımına yönelik kontrollerini artıracak. Uygulama döneminde kış lastiği kullanmayan ticari araçlar, bu denetimlerde cezai işlemle karşılaşacak.

KIŞ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Yozgat’ta kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte lastik satıcıları ve tamirhanelerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Sürücüler, araçlarını kışa hazırlamak için kış lastiklerini satın alırken, tamirciler ise bu lastiklerin montajını gerçekleştiriyor. Özellikle ticari araç sahiplerinin kış lastiklerini 1 Aralık tarihinden önce taktırmaları tavsiye ediliyor.

Lastik satıcısı Hasan Yılmaz, Yozgat’ta kış lastiği talebinin her yıl arttığını belirterek, “Sürücüler bu zorunluluğun öneminin farkında. Kış aylarında yolların durumu malum, kar yağışı ve buzlanma yoğun oluyor. Kış lastiği kullanmak, hem kendi güvenliğimizi hem de başkalarının güvenliğini sağlamak açısından önemli" dedi.

RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN DETAYLAR

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre, kamyon, çekici, tanker ve otobüs gibi ağır vasıtaların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması zorunlu tutuldu. Aynı şekilde, minibüs, kamyonet ve otomobillerin de tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekecek. Bu zorunluluk, Yozgat dahil tüm Türkiye genelinde uygulanacak.

Yozgat’ta kışın sert geçtiği dikkate alındığında, bu uygulamanın trafik güvenliği açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Yetkililer, sürücülere erken hazırlık yapmaları ve lastiklerini kış şartlarına uygun hale getirmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kış lastiği zorunluluğu, Yozgat’ta da 1 Aralık 2024'ten itibaren başlayacak ve 1 Nisan 2025’e kadar sürecek. Sürücülerin bu tarihler arasında gerekli önlemleri alarak hem kendilerini hem de yoldaki diğer sürücüleri güvence altına almaları bekleniyor.