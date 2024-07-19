Sigara firmaları, planladıkları 9 TL'lik fiyat artışını geri çekerek, zam oranını 3 TL'ye indirdi. Ancak, bu gelişmelerin ardından yeni bir zam iddiası gündeme geldi. İddialara göre, 1 Ağustos itibarıyla sigara fiyatlarına ek olarak 5 TL daha zam yapılması bekleniyor.

Sigara fiyatlarındaki bu değişiklikler, artan üretim maliyetleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle gerçekleşiyor. Yeni zammın tüm sigara markalarını kapsaması öngörülüyor. Eğer bu zam gerçekleşirse, en ucuz sigara markalarının fiyatları 70 TL'ye kadar çıkabilir.

Sigaraya yapılacak bu ek zam, sigarayı bırakmayı düşünenler için bir motivasyon kaynağı olabilir. Ancak, zammın nedenleri hakkında soru işaretleri bulunuyor ve tiryakiler bu durumu öfkeyle karşılıyor.

Önceki ÖTV indiriminin ardından yapılan bu yeni zammın, sigara tüketicilerini nasıl etkileyeceği merak konusu. Sigaraya 1 Ağustos'ta yapılacak 5 TL'lik ek zam, tiryakiler arasında geniş yankı uyandıracak gibi görünüyor.