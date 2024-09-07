Resmi Gazete’de yayımlanan “2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler İle Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” ile bitkisel üretimde yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Bu karar, tarım politikalarında önemli bir değişiklik getirirken, bitkisel üretimin planlanması ve desteklenmesi konusunda köklü yenilikler sunuyor.

İlçe Tarım Müdürü Burhan Kale, Kararla birlikte bitkisel üretimde uygulanacak destekleme modelini şu şekilde açıkladı:

“İlk Kez 3 Yıllık Destek Açıklandı: Bitkisel üretim destekleri artık 3 yıllık bir dönem için açıklanacak, bu da üreticilerin uzun vadeli planlamalar yapabilmesine olanak sağlayacak. Üretim döneminden önce destek ödemeleri açıklandı destek ödemeleri, üretim dönemi başlamadan önce duyurularak çiftçilerin finansal planlamalarını önceden yapabilmeleri sağlanacak. Destek kalemlerinde sadeleştirme destek kalemlerinde yapılan sadeleştirme ile bürokratik işlemler azaltılarak desteklerin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi hedefleniyor. ÇKS’ye kayıtlı tüm üreticiler destek alacak bitkisel üretim yapan ve ÇKS’ye kayıtlı tüm üreticiler desteklerden faydalanacak. Stratejik ürünlere ilave destek üretim planlaması kapsamında belirlenen stratejik ürünlere ilave destek sağlanacak. Su kısıtı olan havzalarda ilave destek su kısıtı bulunan havzalarda münavebeye uygun üretime ilave destek verilecek. Milli tohumla üretim kamu kuruluşları tarafından ıslah edilen milli tohumlarla yapılan üretimlere ek destek sağlanacak. Destek tutarları güncellenecek destek tutarları, girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek. Bu yeni destekleme modeli ile çiftçiler, hangi havzada hangi ürüne ne kadar destek alacaklarını önceden bilerek üretim planlamalarını daha etkin bir şekilde yapabilecekler. Böylece plansız üretimin getirdiği olumsuzluklar önlenmiş olacak.”

Kale, “2024-2025 üretim sezonuyla başlayan 3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması ve 2025-2026-2027 yıllarını kapsayan desteklerimiz çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun” dedi. Bu yenilikçi yaklaşımın, bölgedeki tarımsal üretimin verimliliğini artırması ve çiftçilere önemli katkılar sağlaması bekleniyor.