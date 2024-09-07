Başkan Coşar, “İlçede farklı şehirlerden üniversite eğitimi için Boğazlıyan’a gelecek kıymetli öğrencilere yönelik olarak hazırlanan Boğazlıyan Belediyesi Konuk Evi, hizmete sunulmak üzere gün sayıyor” dedi.

Coşar, konukevinin açılışını yapmadan önce gerçekleştirdiği açıklamada, Boğazlıyan’ın yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Eser ve hizmet odaklı projelerimizle vatandaşlarımızın mutluluğunu ve hayatını kolaylaştırmayı önceliyoruz. İlçenin yaşanabilirliğini artırmak için çeşitli çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Yeni konukevinin, ilçede eğitim görecek üniversite öğrencileri için büyük bir kolaylık sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Konukevinin, hem Boğazlıyanlı hem de diğer şehirlerden gelen öğrencilere rahat ve konforlu bir konaklama imkanı sunacağını belirten Başkan Coşar, ilçedeki sosyal hizmetler ve altyapı projelerinin devam edeceğini ve Boğazlıyan’ın her alanda gelişmeye devam edeceğini söyledi.

Boğazlıyan Belediyesi Konuk Evi’nin açılışıyla birlikte, ilçede yaşayan vatandaşlar ve eğitim görecek öğrenciler için önemli bir hizmet sunulacağını belirten Başkan Coşar, Boğazlıyan’ın bu yeni eserinin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, tüm vatandaşlara ve öğrencilere başarılar diledi.