Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BAHAR ECZANESİ

BAHAR ECZANESİ

 AŞAĞI NOHUTLU MAH. BEHİŞLER CAMİ ARALIĞI SOK.3/E
 03542125806
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KARSLIOĞLU ECZANESİ

KARSLIOĞLU ECZANESİ

 YEŞİLTEPE MAH. İSTİKLAL CAD.NO:35/A
 03543143434
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

HAYAT ECZANESİ

HAYAT ECZANESİ

 ÇARSI MAH. KAYSERI CAD. NO:5
 3546454333
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

TEMEL ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
 03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAY ECZANESİ

SARAY ECZANESİ

 BAHÇELİEVLER MAH. KILIÇ SOKAK NO:1/A
 03544681159
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Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı: Diş teknisyenlerinin sorunlarını anlattı! Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı: Diş teknisyenlerinin sorunlarını anlattı!
KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

AKIN ECZANESİ

 Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
 03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

SARAYKENT ECZANESİ

 FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
 3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KARATAŞ ECZANESİ

KARATAŞ ECZANESİ

 Karşıyaka Mah Baran Cad No:47
 03547721905
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SAYDAM ECZANESİ

SAYDAM ECZANESİ

 Bahçelievler Mah. Atatürk Bulvarı No:4/A
 03544141966
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YASA ECZANESİ

YASA ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. FATIH CAD. NO:3/B
 3545642267
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YALÇIN ECZANESİ

YALÇIN ECZANESİ

 YENI MAH. MÜKÜMET CAD. NO:52
 3545161643
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Kaynak: Haber Merkezi