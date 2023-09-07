Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ŞİFA ECZANESİ
ASAGI NOHUTLU MAH. MEYDAN YERİ CAD. BÜYÜK CAMI KARSISI NO:78/A
03542176278
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DERE ECZANESİ
Yeşiltepe Mah. İstiklal Cad. No:49/C
03543143366
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AYDINCIK ECZANESİ
YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:81/B
3544871212
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
OVAKENT ECZANESİ
Çarşı İçi Mah Sarraflar Cad. No:41
03546453396
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161746
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SOYLU ECZANESİ
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:13/A
03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
GÜL ECZANESİ
YENIYOL MAH. MILLI EGEMENLIK CAD. NO:21
03544683579
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AKIN ECZANESİ
çay pınar MAh. Cumhuriyet bulv. No 72-B
03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
NİHAN ECZANESİ
FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
03543686141
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YILDIZ ECZANESİ
ZİRAAT BANKASI KARŞISI KARSIYAKA MAH. BARAN CAD. NO:8
03547724972
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DERMAN ECZANESİ
Aydınlıkevler Mah. Sivas Asfaltı No:16
03544159990
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ŞİFA ECZANESİ
BAHÇELIEVLER MAH. HACI BAYRAM KARABULUT CAD. NO:43
03545642054
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
BANKALAR CAD. NO:1
3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BARIS ECZANESİ
A. VEHBI PANDIR MAH. ÇIFTLIK CAD. NO:1/8
3545162253
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