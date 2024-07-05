Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

eczane görsel-2

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

USLU ECZANESİ

USLU ECZANESİ

 ERDOĞAN AKDAĞ MAH. VİYANA CAD. NO:11/A
 03542172220
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DERE ECZANESİ

Uzmanlar uyardı: Fazlası karaciğer ve böbrekleri tehlikeye atabilir! Uzmanlar uyardı: Fazlası karaciğer ve böbrekleri tehlikeye atabilir!
DERE ECZANESİ

 Yeşiltepe Mah. İstiklal Cad. No:49/C
 03543143366
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

HAYAT ECZANESİ

HAYAT ECZANESİ

 ÇARSI MAH. KAYSERI CAD. NO:5
 3546454333
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

TEMEL ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
 03547361119
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YILDIZ ECZANESİ

YILDIZ ECZANESİ

 Yeniyol Mah. Milli Egemenlik Cad. No:14/A
 03544682558
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

AKIN ECZANESİ

 Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
 03543754770
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

NİHAN ECZANESİ

 FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
 03543686141
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ÖZLEM ECZANESİ

ÖZLEM ECZANESİ

 Kaplıca Mah.Baran Cad. No:19/B
 03547724971
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ONUR ECZANESİ

ONUR ECZANESİ

 AHMET EFENDİ ŞEHİT CEMAL ŞİMŞEK CAD. NO:28/8
 03544140333
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YENİ ECZANESİ

YENİ ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D
 03545642518
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DİLAN ECZANESİ

DİLAN ECZANESİ

 HAŞİM KILIÇ MAH. ŞEHİT KORGENARAL OSMAN ERBAZ CAD. NO:26/C
 03545160244
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

Kaynak: Haber Merkezi