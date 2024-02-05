Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ARZUM ECZANESİ

ARZUM ECZANESİ

 MEDRESE MAH. MEYDAN YERI NO:53 ( SARRAFLAR CAD.)
 03542172323
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ASLAN ECZANESİ

ASLAN ECZANESİ

 Yeşiltepe Mah. İstiklal Cad. No:15/C
 03543143454
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK ECZANESİ

AYDINCIK ECZANESİ

 YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
 03544871212
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

İMAMOĞLU ECZANESİ

İMAMOĞLU ECZANESİ

 KAYSERI CAD. NO:15
 03546451188
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

TEMEL ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
 03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ÇAKIROGLU ECZANESİ

ÇAKIROGLU ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. SORGUN CAD. NO:3
 3544681329
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
 03543754140
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

SARAYKENT ECZANESİ

 FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
 3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARIKAYA ECZANESİ

SARIKAYA ECZANESİ

 BAHÇELİEVLER MAH.NEVZAT ŞENER BULVARI 276/B
 03547725540
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

OKTAY ECZANESİ

OKTAY ECZANESİ

 CUMHURIYET CAD. NO:131
 3544153148
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YASA ECZANESİ

YASA ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. FATIH CAD. NO:3/B
 3545642267
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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Hastalık bırakmıyor: Yozgat'ın her yerinde yetişiyor!  Hastalık bırakmıyor: Yozgat'ın her yerinde yetişiyor! 
YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KAYA ECZANESİ

KAYA ECZANESİ

 Haşim Kılıç Mah. Nafız Faruk Eebaş Cad.No:30
 03545166669
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Kaynak: Haber Merkezi