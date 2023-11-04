Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DERYA ECZANESİ

DERYA ECZANESİ

 Aşağı Nohutlu Mah. Lise Cad. Çelikkayalar İşhanı No:7/C
 03545020233
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYÇIÇEK ECZANESİ

AYÇIÇEK ECZANESİ

 AHISAVI MAH. ISTIKLAL CAD. NO:60/C
 03543145050
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK ECZANESİ

AYDINCIK ECZANESİ

 YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
 03544871212
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

MURAT ECZANESİ

MURAT ECZANESİ

 Çarşı Mah. Kınalı Mustafa Erdoğan Cad. No:15/A

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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

SOYLU ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4
 03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YILDIZ ECZANESİ

YILDIZ ECZANESİ

 Yeniyol Mah. Milli Egemenlik Cad. No:14/A
 03544682558
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
 03543754140
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

NİHAN ECZANESİ

 FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
 03543686141
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

GÜNEŞ ECZANESİ

GÜNEŞ ECZANESİ

 BATTALGAZİ MAH. ÜNLÜTÜRK CAD. NO:3/14
 03545024050
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SORGUN ECZANESİ

SORGUN ECZANESİ

 Bahçelievler Mah. Atatürk Bulv No:2
 03544151073
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YENİ ECZANESİ

YENİ ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D
 03545642518
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

Tanı, tedavi ve önleme üzerine uzmanından açıklama: Erken tanı önemli Tanı, tedavi ve önleme üzerine uzmanından açıklama: Erken tanı önemli
YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KAYA ECZANESİ

KAYA ECZANESİ

 Haşim Kılıç Mah. Nafız Faruk Eebaş Cad.No:30
 03545166669
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Kaynak: Haber Merkezi