Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOLMAZ ECZANESİ

ŞEYHZADE CAD TONUSLU OĞLU İŞHANI NO 10

03542124418

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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ŞENEL ECZANESİ

YEŞİLTEPE MAH. HASTANE CAD. NO:4/B

03543141818

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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25

03547361119

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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B

03543754140

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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5

3543686647

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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BAYINDIR ECZANESİ

YAZLAK MAH. REISBEY CAD. NO:30

03544140777

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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YASA ECZANESİ

BAHÇELIEVLER MAH. FATIH CAD. NO:3/B

3545642267

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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

BANKALAR CAD. NO:1

3546121975

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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ZÜLÜF ECZANESİ

Haşim Kılıç Mah.Bünyamin Gayretli Cad.No:23/D

03545165001

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız... (Haber Merkezi)