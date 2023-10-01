Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ARI ECZANESİ

ARI ECZANESİ

 Erdoğan Akdağ Mah. Esentepe Sok. Duyar Mylife Sitesi B Blok No:8/A
 03543334488
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DERE ECZANESİ

DERE ECZANESİ

 Yeşiltepe Mah. İstiklal Cad. No:49/C
 03543143366
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

EMİN ECZANESİ

EMİN ECZANESİ

 Çarşı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bulv. No:6/A
 03546451142
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

SOYLU ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:13/A
 03547361066
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

GÜL ECZANESİ

GÜL ECZANESİ

 YENIYOL MAH. MILLI EGEMENLIK CAD. NO:21
 03544683579
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

AKIN ECZANESİ

 çay pınar MAh. Cumhuriyet bulv. No 72-B
 03543754770
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

NİHAN ECZANESİ

 FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
 03543686141
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AĞGÜL ECZANESİ

AĞGÜL ECZANESİ

 Kaplıca Mah Baran Cad No:53/F
 03547725253
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BOLAT ECZANESİ

BOLAT ECZANESİ

 AYDINLIKEVLER MAH. SIVAS YOLU ÜZERI NO:4
 3544151554
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ŞİFA ECZANESİ

ŞİFA ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. HACI BAYRAM KARABULUT CAD. NO:43
 03545642054
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KAYA ECZANESİ

KAYA ECZANESİ

 Haşim Kılıç Mah. Nafız Faruk Eebaş Cad.No:30
 03545166669
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız... (HaberMerkezi)