SOKAK RÖPORTAJLARI

İleri Gazetesi olarak haftanın belirli günleri, sokak röportajları yaparak, Yozgat halkının sesinin kendi ağızlarından gazetemizden duyuracağız. Her geçen gün yeniliklerine devam eden İleri Gazetesi, sokak röportajları sayfası ile de haftanın belirli günlerinde okurları ile buluşturacak. Gündeme dair soruların sorulduğu sokak röportajlarında vatandaşlarımızın söyledikleri sokak röportajları köşemizde yer alacak. İlk sokak röportajında ise, iki aydır ertelenen toplu taşıma ücretlerine zam talebini sorduk. Artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma araç sahipleri Yozgat Belediyesi’nde toplu taşıma ücretlerine zam yapılması talebinde bulunmuş, geçtiğimiz ay ve bu ay yapılan Belediye Meclis toplantısında ise toplu taşıma araçlarına zam talebi ertelenmişti. Yozgatlı vatandaşlara Muhabirlerimiz Osman Tolga Yılmaz, Muhammed Üstüntaş Yozgat caddelerine çıkarak bu konudaki düşüncelerini sordular. İşte Yozgat halkının cevabı.

Bekir Özsoy; Belediye komisyonu ne isteniyorsa o yapılsın, Belediye ne düşünüyorsa o doğrudur.

Halit Zafer; Belediyeyi doğru buluyoruz. Çünkü belediye kar yapan bir firma gibi düşünemeyiz. Belediye hizmet sektörü dolayısıyla vatandaşı düşünmek zorunda. Halkı düşünmek zorunda. Fiyatlar bir kısmını sübvanse etmek zorunda. Burada kooperatife de sorumluluk düşüyor. Tabi kar paylarını biraz düşürecek. Belediye de biraz destek olacak karşılıklı bunlar devam edecek.

Kadir Yaman; Normalde bile otobüs fiyatları çok pahalı biz buradan hastaneye gidiyorsun, üç lira kartında yoksa beş lira gözden çıkartıyoruz. Daha da artması iyice bize yük olacak. Bu fiyatlar çok pahalı bunların önüne geçilmesi lazım mutlaka bunun da herhalde inşallah belediye başkanımız ya da meclisteki arkadaşlarımız inşallah buna bir çözüm bulurlar.

Ertuğrul Çoşkun; Öğrencinin cebinde para yok, öğrencinin Yozgat şehrinde üniversiteye gitmesi için bir ulaşım kullanmak zorunda, bir de buna zam gelirse, öğrenci ne yapsın?

Fatih Koçak; Şimdi mazota gelen zamları düşünürsek otobüse gelen zam normal bence. Yani zam yapılması lazım fakat bu öğrenci için 5 lira vatandaş için 6 lirada biraz fazla olmuş bence. Öğrenci için 4 lira ideal.

İdris İcik;Mazot pahalılaştı, dolmuş fiyatlarına zam istenmesi haklı, depo artık kolay kolay dolmuyor. Ben çiftçiyim, ben doldurmakta zorlanıyorum, kar payım kalmıyor, onları da düşünmek lazım.

Semih Erdem Bilgili; Şimdi tabii son zamlardan sonra yakıtlara gelen normal, ama öğrenciler için tabi ki normal değil. Zamlar her bölge için geçerli olduğu için tabii cebinizi yakacak, yapacak bir şey yok.

Hamit Pekdemir; Makul fiyat neyse o olsun. İnsanları zor durumda bırakmayacak bir fiyat olsun. Az bir para değil birden bire 5 - 6 lira olması tabii ki fahiş fiyat olur, ama onları da anlamak lazım. Makul fiyatta anlaşılırsa benim için iyi olur.

Mahmut Sağlam; 3 buçuk liradan 6 liraya çıkması da olmaz. Ülkemizin ekonomik durumu belli her şey pahalı. Birde bu gelebilecek olan zam bizi kötü etkileyecek.

Sibel Çavuş; Bence yine çok otobüslerin tıklım tıklım olduğunu görüyoruz. O her türlü masrafını çıkarır, öğrenciye olsun vatandaşa gelebilecek olan zam çok fazla.

Uğur Aksoy; Mazotlar da pahalandı onlar da haklı. Vatandaşlar da haklı onlara da bir şey diyemeyiz. Şimdi mazot aşırı derecede pahalandı umarım orta yolunu bulurlar.

Sinan Demir; Ekonomik durum belli zaten biliyorsunuz. Bu sadece esnafları değil, hepimizi etkileyen bir şey oldu. Özelikle öğrencilerin sosyal aktivitelerini engelledi.