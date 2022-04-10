Musa Ağa Cami

Yukarı Nohutlu Mahallesi'nde, Alacalıoğlu Camiii'nin 100 metre kadar doğusunda, kendi adı ile anılan Musa Camii Caddesi üzerinde bulunur. Oldukça büyük ve geniş bir bahçe içerisinde yer alır. Bahçenin büyük bir kısmını mezarların bulunduğu alanlar teşkil eder. İnşa tarihi olarak tabelasında Hicri 1215, Miladi 1801 tarihleri görülmektedir. Cami, sarı kesme taştan inşa edilmiştir.

Minaresi tek şerefeli ve kırmızı tuğladan inşa edilmiştir. Cami İmamı Hasan Ali Öncül'den alınan bilgilere göre, cami 200 kişilik bir kapasiteye sahip iken Cuma günleri ise cemaatin bahçeye kadar taşıyor ve 300-350 kişiyi buluyor. Caminin iç dizaynı oldukça sade, hat yazısı ile bezeli bir kuşağın komple dolaştığı duvarlar dışında fazla bir süsleme göze çarpmıyor. Yarı silindirik bir mihrap ve hemen sağında mimber bulunuyor. Cami, ortada tavandan sarkan büyük bir avizenin yanında, 3 duvarında buluna toplam 6 büyük pencere ve bu pencerelerin üzerinde bulunan renkli parça camlardan oluşan 6 küçük pencere ile aydınlanıyor.

Cami binası en son, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2010 yılında başlayan ve 2011 yılında sona eren büyük bir restorasyondan geçmiştir.