Hz. Bilal Camii, Çapanoğlu Mahallesi, Hüzni Baba Caddesi üzerinde, 2. TOKİ Konutları içerisinde bulunur. TOKİ tarafından 2010 yılında tamamlanıp, aynı yıl ibadete açılmıştır.

Cami kare tabanlı ve betonarme olarak inşa edilmiştir. Çatısı bir büyük kubbe ve çevresinde bulunan 15 küçük kubbe ile kapatılmıştır. Cami tek katlıdır ve küçük bir asma kat ile bayanlara yer ayrılmıştır. Toplam 500 cemaat kapasiteli bir camidir.

Yozgat'taki camilerde nadir olarak görülen engelli girişi ve çıkışı mevcuttur.

Cami binası gibi minare de kare kaidelidir. Girişi kaide üzerinde bulunan kapıdan sağlanır.

Çevre düzenlemesi TOKİ tarafından yapılmıştır. Ayrıca çevresindeki yeşil alanda, cemaat tarafından yapılan ağaçlandırma dikkati çeker.

Camiin bodrum katı ise Kız Kur'an Kursu olarak kullanılmaktadır. Ramazan Ayı içerisinde kurslar cami içerisinde devam etmektedir.