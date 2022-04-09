HER GUN iLERi!

Yozgat’ın en köklü gazetesi olan İleri yeniliklerine devam ediyor. 1967 yılında yayın hayatına başlayan ve 55 yıldır Yozgat’ın gündemine damga vuran, tarafsız yayın anlayışı ile herkesin taktirini toplayan İleri Gazetesi, pazar günleri de siz değerli okurları ile buluşacak. 1994 yılında günlük yayınına başlayan ve pazar günleri hariç haftanın 6 günü okurlarının karşısına çıkan gazeteniz İleri artık pazar günleri de yayın hayatına devam edecek. Yozgat’ın ofset baskılı ilk vasıflı ve günlük gazetesi olan İleri, birçok ilkin altına imza atmaya devam ediyor. Alparslan Akyüz önderliğinde, geçtiğimiz yıl içerisinde Akyüzler bünyesine katılarak yeni bir dönemin başlangıcını yapan İleri, önce sayfa sayısını arttırarak renkli çıkmaya başladı. Ardından içerik ve yazar kadrolarında da yenilikler yapan İleri Gazetesi, Yozgat’ta ilk defa bütün ilçelerde de satışa sunuldu. Şimdi yine bir ilke daha imza atan gazetemiz, pazar günleri de okurları ile buluşacak. İleri Gazetesi, pazar gününden itibaren haftanın 7 günü merkez ile birlikte Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile birlikte 14 ilçede yayın hayatına devam edecek. Yozgat’ta ilklere imza atmaya, yenilikler yapmaya devam edeceğiz. HER GÜN SİZİNLEYİZ