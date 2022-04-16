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Hacı Ahmet Akbay Camii

16 Nisan 2022 Cumartesi 00:27
Hacı Ahmet Akbay Camii

Karatepe Mahallesi Yurt 3. Cadde üzerinde bulunan Hacı Ahmet Akbay Camii, 1981 yılında Şahidin Oğlu Hacı Ahmet Akbay tarafından yaptırılmıştır. 
Camii imamı Turan Doğru'dan aldığımız bilgiye göre, 200 cemaat kapasiteli olan cami günümüz şartlarında mahallenin ihtiyacını karşılar durumdadır.
Ahmet Akbay Camii, 3 yıl boyunca örnek camii olarak seçilmiştir. Bahçesi, içinde bulunan bakımlı çiçek çeşitleri, yeşil alanları ile ciddi manada örnek bir camidir.
Düz çatılı ve kare tabanlı olan cami tamamen betonarme olarak inşa edilmiştir. 
Aydınlatması, tavanda bulunan avizelerin yanında, irili ufaklı olmak üzere toplam 12 pencere ile sağlanır. 
Yarı silindirik, damarlı mermerden inşa edilmiş mihrabın sağında, yine aynı çeşit mermerden yapılmış minber bulunur. Mihrabın solunda ise yine aynı cins mermerden yapılmış ve 3 basamak ile çıkılan vaiz kürsüsü yer alır. 
Düz kare kaideli minare ise sarı kesme taştan inşa edilmiştir ve camiin sağında bulunur. Girişi cami içerisinden sağlanır.  

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