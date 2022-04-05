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Alacalıoğlu Cami

05 Nisan 2022 Salı 00:38
Alacalıoğlu Cami

Alacalıoğlu Cami Aşağı Çatak Mahallesi 2. Emniyet Caddesi üzerinde yer alır. Camiin kitabesi yoktur. Ancak camiyi yaptıran kişilerin Çorum İli Alaca ilçesinden geldiklerinin rivayet ve caminin 200 yıl kadar önce yaptırıldığı tahmin ediliyor. 
Alacalıoğlu Camii İmamı Ali Köse, cami bahçesindeki mezarların taşlarında bulunan tarihin 135-140 sene öncesine işaret ettiğini ve caminin de bundan 50-60 yıl önce yapıldığı tahmininden yola çıkarak caminin yaklaşık 200 yaşında olduğunu belirtti. 
Camiin iç süslemelerinde kullanılan bir kısım ahşabın ve minaresinin tarihi özelliğe sahip olduğunu belirten Köse, caminin Cami ve Medreseden oluşan bir külliye iken medresesinin bugün yok olduğunu belirtti. 
Cami harim boyuna dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. Güneyde yarım silindirik bir mihrap, batıda (yanında) ahşap sade bir minber bulunur. Harimin doğusunda orijinal korkulukları kafes oyma tekniğiyle yapılmış bir vaiz kürsüsü yer alır. Harimin kuzeyinde önü balkon gibi kuzeye doğru çıkıntı yapan kuzeye doğru çıkıntı yapan bir mahfil bulunur. 
Mahfilin altı ikiye bölünmüş ön ve yanları parmaklıkla çevrilmiştir. Harim ile son cemaat yerinin birleştiği köşede kare kaideli yuvarlak gövdeli bir minaresi bulunur. 
Yapı dışarıdan dikdörtgen planlı, üzeri kırma çatıyla örtülü bir görünüşe sahiptir. Hemen bitişiğinde cami ile aynı ismi taşıyan Alacalıoğlu İlköğretim Okulu bulunur.

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