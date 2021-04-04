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Yozgat’ı üzen vefat

Köksallar Mobilya sahiplerinden Osman Köksal'ın kardeşi, Ankara Sitelerde Köksallar Mobilya olarak ticaret hayatına devam eden Alpaslan Köksal’ın vefatı Yozgat’ta üzüntü yarattı.

04 Nisan 2021 Pazar 08:54
Yozgat’ı üzen vefat

YOZGATLI işadamlarından, Köksallar Mobilya sahibi Osman Köksal’ın kardeşi, Alpaslan Köksal 63 yaşında vefat etti.

Ankara Sitelerde Köksallar Mobilya markası ile ticari hayatını sürdüren Alpaslan Köksal, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Ankara’da tedavi görüyordu.

Evli ve üç çocuk babası Alparslan Köksal, geçtiğimiz hafta içerisinde tedavi altına alındığı hastanede ameliyat olduğu bildirildi. Hastanede vefat eden Alpaslan Köksal’ın ani vefatı yakınlarıyla birlikte Yozgat’ta da derin bir üzüntü yarattı. Alpaslan Köksal’ı ve ailesini yakından tanıyanlar sosyal medya hesaplarından acı haberi duyurup, başsağlığı mesajları yayınladı.

İleri gazetesi ailesi olarak, Alpaslan Köksal’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı dileriz.

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