Sorgun Salih Paşa Cami

Sorgun İlçesi’nde, Sorgun Kaymakamlığı karşısında Hikmet Caddesi ile İğdeli Cadde'nin kesiştiği yerde bulunur. Kitabesinde yazılana göre h.1228 (1813) yılında Salih Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Caminin tamamına yakın kısmı 1955 yılında orjinal biçimine yenmiden inşa edilmiştir. İlk yapının minaresi kesme taştan dikdörtgen planlı olup, üzeri kırma çatı ile örtülmüştür. Önündeki son cemaat yerinden içerisine girilen ibadet mekânın üzeri ise ahşap tavanla örtülmüştür. Üç sahınlı olant bu mekân toplam on dikdörtgen söveli pencere ile aydınlatılmıştır. Bunların üzerinde de on tane dikdörtgen söveli ikinci sıra pencere bulunmaktadır. Cami onarım sırasında yenilendiğinden, mihrap ve minberi ile birlikte içerisinde dikkati çeken herhangi bir bezeme bulunmamaktadır.

Caminin yanında orijinal kesme taştan dikdörtgen kaide üzerindeki yuvarlak gövdeli, tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. Pabuç kısmından sonra minare çatı içerisinden yükselmektedir.

Bugünkü cami kesme taştan kare planlı, kubbeli ve iki minareli olarak yapılmıştır.Kare planlı olan caminin duvarları altlı üstlü pencerelerle aydınlatılmıştır. Merkezi kubbe büyük yuvarlak kemerler üzerine pandantiflerin yardımı ile betonarme olarak oturtulmuştur.

Cami, Osman Usta lakaplı cami ustası Osman Çevik tarafından yapılmıştır. Osman Usta, Yimpaş Vakfı Camii, Akdağmadeni Merkez Camii, Sorgun Salih Paşa Camii, Kuzey Irak 'ın incisi olarak anılan ve Erbil'de bulunan Celil Hayat Camii de dahil olmak üzere 100'e yakın irili ufaklı cami inşa etmiştir.