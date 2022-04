RAMAZAN VE KUR’AN

Müslümanlar olarak yeniden ve yeni bir heyecanla Ramazan ayına ulaşmanın sevincini ve bahtiyarlığının yaşıyoruz. Bu müstesna iklime bizleri eriştiren, rahmetinin bir eseri olarak bu ayın en büyük nimeti yüce kitabı Kur’an- ı Kerimi bizlere armağan eden, Oruç ibadetiyle bu nimetin şükrünü bizlere öğreten rabbimize sonsuz hamd-ü senâ ediyoruz. Bu ayda indirilmeye başlayan o yüce kitabı bizlere ve bütün varlığa eşsiz sünnetiyle tebliğ eden o kutlu elçiye sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ‘e salât ve selâm ediyoruz. Ramazanın islam âlemi ve tüm insanlık için hayırlı ve bereketli olmasını; sulh ve sükûne vesile omasını,salgın hastalığı etkisinin tamamen sona ermesini yüce mevladan niyâz ediyoruz.

İndirilmeye başlandığı zamana, aya değer katan, o ayı onbir ayın sultanı yapan; indirildiği gün ve geceye kadir kıymet verip o geceyi ve günü bin aydan daha hayırlı kılan; indirildiği şehirleri“Mekke”yi “Ümmü’l-Kurâ,” şehirlerin anası (1),”Yesrib”i aydınlanmış bir medeniyet şehri “Medine-i Münevvere”(2) yapan; indirildiği o yüce seçilmiş insanı Hz. Muhammed’i (sav)“Hatemü’l-Enbiya”, (3) peygamberler halkasının son mührü yapan Kur’an-ı Kerim, zamana, mekana ,insana ve varlığın özüne dokunan ilahi, eşsiz ve mucize bir kelâmdır. O , yaşadığımız alemde kıyamete dek sürecek yegane yüce kitap ve hitaptır.

Kur’an , 14 asırdan beri kimin gönlüne , aklına nüfuz ediyor ve hayatına giriyor ise o denli onu değerli kılıyor ve onu kamil bir insana dönüştürüyor. O, yaşandığı çağı ve toplumu da “Cahiliye Devrinden” mutluluk ve bahtiyarlık devri olan “Asr-ı Saadet”e (4) dönüştürüyor. Ramazan mektebinden azami ölçüde istifade edebilmek, değerini daha iyi kavrayabilmek için bu mektebin baş kitabı olan Kur’an-ı Kerimi anlama gayretinde olmamız gerekmektedir. O’nda geçen ifadelerle ayetlerini tilavetin ötesine geçerek “tefekkür, tedebbür, tezekkür ve teemmül edebilmek gerekir. Yani onu okumayı öğrendikten sonra ikinci faz olarak onu akletmek, anlamak, idrak etmek, derin düşünerek muhakeme etmek gerekir. Üçüncü fazda ise onu hayatımızın mayasına katmak gerekir. Bugün, islam alemi ve ümmeti olarak genel itibariyle ilk aşamada yoğunlaşmış bulunmaktayız. Bu seviyede olan okumalarımız, yüce rabbimizle olan bağımızı kurmak ve korumak suretiyle ibedetlerimizin özünü teşkil ederken Ramazan ayı bu noktada bizler için önemli bir zaman dilimi olmuştur.

Ramazan Ayı ve bu ayda açılan mektebin baş kitabı ve baş muallimi :

“Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed” (sav): Ramazan ayının çok değerli olması, yüce Allah’ın kendisine bizatihi kıymet vermesiyledir. Bu aya verilen kadr-ü kıymetin bir göstergesi olarak şu ayet-i kerimeleri hep birlikte yeniden hatırlayalım, okuyalım ve üzerinde derin düşünelim, tefekkür edelim.: “Ramazan Ayı, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği bir ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin.” (5)

Demek ki, Ramazanı diğer aylardan üstün kılan özelliklerin başında, insanlık için bir hidâyet, kurtuluş rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlaması ve Risalet, peygamberlik vazifesinin de bu ayda verilmiş olmasıdır. Aynı zamanda Oruç ibadetinin de bu ayda farz kılınmasıdır.Kur’an-ı Kerim, kendisinin inmeye başladığı zamanı değerli kıldığı gibi bu ay içerisinde bulunan günü, geceyi hatta saatleri, dakikaları ve bu muazzam olaya şahitlik eden ne kadar varlık varsa onları da çok değerli ve faziletli kılmıştır. İşte o muhteşem Kadr Suresi: Zamana, mekana ve kainata meydan okuyan, Kur’anın indiği gün ve gecenin, saat ve dakikaların bin aydan daha hayırlı olduğunu ifade eden o yüce ayetleri: “Şüphesiz ki biz, onu (Kurân'ı) Kadir Gecesinde indirdik.1 Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?2 Kadir gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.3 O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.4 O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”5 (6)

Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı zaman, gece aynı zamanda efendimizin insanlığa son peygamber olarak insanlığa gönderildiği zaman ve gecedir. Ramazan ayı bu yönüyle farz kılınan orucun yanında hem Kur’an ayı hem de Peygamber ayıdır. Yaşayan Kur’an olan Peygamberimizin örnek hayatı, sünneti bize en doğru hidayet yolu olan Kur’an yolunu göstermektedir.O doğru yolun, Fatiha suresinde(7) ifadesi bulunan:” sırat’el-müstekım”in yolcusu olabilmek, o yoldan çıkmamak, o yolda yürürken doğruyu ve yanlışı ayırt edebilmek, doğrularla birlikte yürüyebilmek için hiç şüphesiz aklın ve naklin yanında bir de öndere, rehbere ve modele ihtiyaç vardır. Kur’ana uygun bir hayat ve yol arayanlar için ise yegane rehber ve model hiç şüphesiz Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)dir. Ahzab suresinin ilgili ayeti ve pek çok ayet, efendimizin bu konumunu ihtimale, şüpheye ve safsataya meydan vermeden tayin ve tespit etmektedir: Andolsun ki, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.(8)

Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek ve yaşamak isteyenler Kuran’a bakmalıdırlar. Etle tırnak nasıl birbirinden ayrılmaz ise Kuran ve Sünnet te öylece birbirinden ayrılmaz.Hz. Aişe annemize peygamberimizin ahlakını, tutum ve davranışlarını soran ashaba verdiği cevap bunun çok müstesna bir örneğidir:”Siz Kur’an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur’andı “ buyurmaktadır.(9)Kur’an-ı Kerim, Allahü Teâlâ’nın gönderdiği kitapların sonuncusudur. Çünkü Allah Teâlâ onu, son peygamber Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyle tüm insanlığa ve varlığa göndermiştir. Allah, peygamberimizden başka peygamber görevlendirmeyeceği gibi başka kitap da göndermeyecek ve insanlık var olduğu sürece Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz evrensel mesajıyla insanlığa yol göstermeye devam edecektir.

Ramazan’da Mekke’de doğan, dilden dile, gönülden gönüle yaşayan Kitap : Kur’an: Kur’an-ı Kerim, Cebrail (as) vasıtasıyla bu mübarek ayda ve Kadir gecesinde Mekke’de Cebel-i Nur dağında ve Hira’da Efendimize Alak suresinin ilk 5 ayeti ile nazil olmaya başlanmıştır. Cebrail (as) ile Peygamber Efendimiz (sav), her Ramazan ayında Kur’an’ı mukabele şeklinde bir yönüyle de hatim yapmışlardır.(karşılıklı okuma ve takip etme tamamlama, mühürleme). Peygamberimizin vefatından önceki Ramazan ayında ise mezkûr mukabele iki defa yapılmıştır.(10)

Kur’an-ı Kerim, peygamberimize vahyolunduğu günden beri hiçbir değişikliğe uğramadan Allah’ın koruması altına alınmış bir kitaptır. (11) Efendimiz tarafından bizzat vahy katipleri vasıtasıyla belirli materyallere yazdırılarak kaydettirilmiş, huffaz, kurra ve hamel-i Kur’an ile dilden dile, gönülden gönüle, nesilden nesile kurulan sağlam köprülerle peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ebubekir(ra) zamanında cem edilerek iki kapak arasında Mushaf haline getirilmiştir. Hz Osman (ra) döneminde ise çoğaltılarak dünyanın değişik yerlerine ulaştırılarak günümüze kadar ulaşmış müstesna ve mucize bir kitaptır. Bu özelliği taşıyan başka bir semavi kitap yoktur. Diğer semavî kitaplar (İncil, Tevrat ve Zebur) zamanla değişikliğe uğramış, insanlar tarafından ilâve ve çıkartmalar yapılmak suretiyle değiştirilmiştir. (12)

Müslümanlar olarak günümüzde bizler, Cebrail (as) ve Peygamberimiz (sav) arasındaki ilahi ve beşeri yönü olan bu müstesna sünneti, Kur’an yeniden nazil oluyormuşcasına her Ramazanda kadını erkeği, genci yaşlısı ve çoluğu çocuğuyla, camilerimizde,Teravih namazlarımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde ve günümüzün teknik imkanlarıyla tv ve dijital platformlarda zamanı, mekanı ve insanı aşan bu ilahi buluşmayı büyük bir heyecanla yaşıyor ve yaşatıyoruz.

Kadışehri ilçe Müftüsü

Oğuz Akdemir