RAMAZAN GENÇLERDEN NE BEKLER

Bu tuzaklar masum yürekleri genç dimağları sinsice ağına çekme konusunda oldukça beceriklidir. Bu sebeple modern zamanın haz ve lezzet üzerinden sana sunduğu metalarla hapsolmak ve maddeye sabitlenmek yerine tıpkı toprağın derinliklerine köklerini salarak dimdik duran ağaçlar gibi, akıl, irade, nefis tezkiyesi, ince kalplilik ve ahlaki erdemlere sahip olmak suretiyle tek boyutlu olmak yerine mana yüklü iki cihan hesaplı ol. Tertemiz benliğini fıtrat emanetini nefsin ve şehvetin esaretiyle kirletme. Kirletme ki evrene ve eşyaya hakim olduğunu zanneden mahkumlardan olmayasın.

Şairin: “Hak Nebî’nin dilinde nifak sayılmış emanete ihanet,

Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet,

Şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet,

Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf’a emanet,

Hak Nebî mağaraya, Medine Hak Nebî’ye emanet,

İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet,

Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne mağara etmedi ihanet.. Sözlerinde dile getirdiği gibi gençliğin de dâhil nice değerler sana emanettir. O halde genç kardeşim gerçek değerin bize Rabbimiz tarafından verilen emanetlere sahip çıkmakla mümkün olabileceğini unutma! Milli şairimiz M. Akif’in de belirttiği gibi: “Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır, fazilet hissi insanda Allah korkusundandır.” Muhlislerden olmak varken Allah’a kulluktan ve ibadetlerden yüz çevirerek müflislerden olma. Ahirette iflas edenlerden olmamak için yüce dinimizin şiarları olan ibadetleri yerine getirmek gerektiğini unutma. Bu ibadetlerden bir tanesi de içerisinde bulunduğumuz on bir ayın sultanı ramazan orucudur. Onun ihsanlarını elde etmek için Sultanı sultanlar gibi ağırlamak gerekmektedir. Genç kardeşim Allah katında ayların en kıymetlisi olan ramazanın elbette senden beklentileri vardır. Peygamber efendimiz (sav) ramazan orucunu kalkan olarak nitelendirmektedir. Kalkana ihtiyaç duyulan yerde zararlı saldırılar öldürücü oklar amansız bir mücadele var demektir. Bu mücadeleyi kaybetmemek için kumaşı sabır ile dokunan ihlasla giyilen oruç ibadetini yerine getirmek gerekmektedir. Özellikle gençlik yıllarında birtakım sudan sebeplere sığınarak Ramazan Ayı’nın hürmeti ihlal edilmemeli oruç gibi sahibine şefaatçi olacak kişiyi Rabbine yaklaştıracak mühim bir ibadet terk edilmemelidir. Ramazan senden ilişkin olduğu her şeye değer katan yüce Kur’an’la tanışmanı, namazlar vesilesiyle cemaatle birleşerek bütünleşmeni, secdelerle yükselmeni, Allah için vermenin hazzını yakalamanı, samimi ve sadık bir genç olmanı, yalandan, iftiradan, içkiden, zinadan, kumardan hırsızlıktan ve her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak kalarak cennete layık tertemiz bir genç olmanı bekler. Haydi o vakit şimdi.

Sözün özeti genç kardeş! Şunu unutma ki sen inancınla güçlü salih amellerinle değerlisin.

Ramazan 2022

Dr. Emrah Kandemir

Sarıkaya müftüsü