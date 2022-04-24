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Ramazan Ayı Kur’an Ayıdır

Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan’a “Kur’an ayı” da denilmektedir.

24 Nisan 2022 Pazar 00:01
Ramazan Ayı Kur’an Ayıdır

Çünkü Allah’ın insanlığa son mesaj olarak gönderdiği Kur’an-ı Kerim, Hz Peygambere bu ayda inmeye başlamıştır. Konuyla ilgili olarak Kur’an-Kerim’de şöyle bildirilmektedir. 
“(O sayılı günler), İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Alllah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir”(bakara,2/185)
Vahiy meleği Cebrail(a.s), her yıl Ramazan ayında sevgili peygamberimizle buluşur, karşılıklı olarak birbirlerine Kur’an okurlardı. Ramazan’da camilerimizde ve evlerimizde okunan mukabele ve Kur’an hatimleri Cebrail ile peygamberimiz arasında yapılan mukabele uygulamasının bir devamıdır.
Ramazan’ın ihyası  ve Teravih
Ramazan ayı , Allah’ın kullarına lütfettiği çok mübarek bir aydır. Fakat asıl olan bu kıymetli zaman dilimini gereği gibi ihya etmektir.
Ramazan gecelerinin ihyasıyla ilgili olarak rivayet edilen şu hadis-i şerif dikkat çekicidir. “Kim ramazan ayının faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek, Ramazan’ı ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır”
Hz. Ayşe, Hz Ali,Hz Zeynep ve  Ebu Hüreyre gibi sahabe, Hz Peygamber’in ramazan gecelerini ibadetle geçirdiğini özellikle son on gününe çok önem verdiğini bildirmektedirler.
Görüldüğü gibi Ramazan gecelerini ihya etmek, son derece önemlidir. Ancak gecenin ihyasından maksat, sadece teravih namazı kılmak değildir. Başka hayırlı ve güzel amellerde yapılmalıdır. 
Kur’an okumak, zikir ve tefekkürle meşgul olmak, Hz Peygamber’in hayatını okumak ilimle meşgul olmak, Ramazan gecelerinde yapılması gereken işlerden olmalıdır. 
Oruç tutan kişinin ramazan gecelerini, gündüzleri tuttuğu orucun sevabını da yok edici davranışlardan uzak olarak geçirmesi de ihya anlamını taşımaktadır. 
Bu itibarla insan, Ramazan’da her bakımdan kendini hesaba çekmeli, kazandığı güzellikleri korumalı, işlediği günahlardan dolayı da tevbe etmelidir. 
Deyim yerinde ise yeniden doğmak için Ramazan’ın bir fırsat bilmelidir.

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