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Mezarlıkta Anneler günü…

Yozgat'ta bu yıl korona virüs tedbirleri nedeniyle anneler günü sakin geçiyor.

10 Mayıs 2020 Pazar 13:42
Mezarlıkta Anneler günü…

KORONA virüsü tedbirleri nedeniyle bu yıl Anneler Günü sakin geçiyor. Önceki yıllarda şehit anne ve yakınları Şehitliğe, annesi vefat edenler mezarlığa koşar, dua ederlerdi. Korona virüsü tedbirleri nedeniyle bu yıl Anneler Gününde Şehitlikte ve mezarlıklarda sakinlik vardı. Çok az sayıda vatandaş, mezarlıklara kontrollü olarak gelerek, dua etmeyi tercih etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay anneler günü için bir mesaj yayınladı. Oktay mesajında, “Varlıkları ile hayatımızı şekillendiren, yokluklarıyla ise daima bir yanımızı eksik bırakan cennet kokulu annelerimizin anneler günü kutlu olsun” İfadelerine yer verdi. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

Anahtar Kelimeler:
Anneler Günü. şehitlik.mezarlık.
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