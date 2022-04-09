Kibir büyüklenmek, büyüklük taslamak, kendisini başkalarından yüksek görerek onları

aşağılamak anlamlarına gelir. Kibir kötü ahlaklardan birisi belki de en büyüğüdür. Şeytan'a ait

bir sıfat olan kibir, onun Hz. Adem'e secde etmesini engellemişti. Cenab-ı Allah bunu Kur'ân-ı

Kerim'de şöyle anlatmaktadır: " Secde etmekten yalnızca İblis kaçındı. Kibirlendi ve kâfirlerden

oldu" (Bakara, 2/34). Bu sebeple Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Cennete kibirden hiçbir şey

giremez". buyurduğunda orada bulunanlardan birisi şöyle dedi: "Ey Allah'ın Rasulü! Ben,

kamçımın şaklaması ve ayakkabımın sağlamlığı ile güzel görünmekten hoşlanırım, bu kibir

midir?" Hz, Peygamber (s.a.s) "Hayır bu kibir değildir. Allah güzeldir güzeli sever Kibir hakkı

küçük görmek ve başı gözü ile insanlarla alay etmektir" (Müslim, İman, 47; Ahmed b Hanbel, lV,

133-134) buyurmuş kibrin ne olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur.

Yine Efendimiz yanında sol eli ile yemek yiyen bir adama "sağınla ye" diye tavsiyede

bulunmuş adamın "sağımla yiyemiyorum" cevabı üzerine "Yiyemez ol” buyurmuş ve cevabın

gerekçesini adamın sağımla yiyemiyorum demesi yalnızca kibrindendir" (Müslim, Eşribe, 107).

şeklinde izah etmiştir. Diğer taraftan "Elbisesini kibirle yerde sürüyen kimseye Allah merhamet

nazarı ile bakmaz" (Müslim, Libâs, 42) uyarısını yapmıştır.

Allah'a ve Peygamber (s.a.s)'e karşı olan kibir ise insanı islam dairesinden çıkarıp küfre

düşürür. İnsanlar karşı kibirli olmak ise haram kılınmış ve kişiyi dinden çıkarabilecek fiilleri

işlemeye bile sevk edebilir. Kibir kişiyi ateşe sürükler. Cehennemde kibrinin cezasını çektikten

sonra ancak Allah'ın af ve mağfiretiyle cennete girebilir. Nitekim bir âyet-i kerime'de Allah Teâlâ:

"Biz onların kalplerindeki kin ve hasedi söküp alırız." (Hicr, 15/47) buyurmuş kibir ve hasetle

cennete girmenin imkansızlığına dikkat çekmiştir.

Ancak bir kibir daha vardır ki Kur'an bunu "Müstekbir" kelimesiyle ifade etmiştir. Müstekbirler

Allah'ın arzında tesis etmek için gayret gösteren azgınlar ve zorbalardır. Bunların kibirleri

Allah'ın dinine karşıdır. Allah bizleri her türlü kibirden muhafaza buyursun.