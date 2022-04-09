Kibir büyüklenmek, büyüklük taslamak, kendisini başkalarından yüksek görerek onları
aşağılamak anlamlarına gelir. Kibir kötü ahlaklardan birisi belki de en büyüğüdür. Şeytan'a ait
bir sıfat olan kibir, onun Hz. Adem'e secde etmesini engellemişti. Cenab-ı Allah bunu Kur'ân-ı
Kerim'de şöyle anlatmaktadır: " Secde etmekten yalnızca İblis kaçındı. Kibirlendi ve kâfirlerden
oldu" (Bakara, 2/34). Bu sebeple Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Cennete kibirden hiçbir şey
giremez". buyurduğunda orada bulunanlardan birisi şöyle dedi: "Ey Allah'ın Rasulü! Ben,
kamçımın şaklaması ve ayakkabımın sağlamlığı ile güzel görünmekten hoşlanırım, bu kibir
midir?" Hz, Peygamber (s.a.s) "Hayır bu kibir değildir. Allah güzeldir güzeli sever Kibir hakkı
küçük görmek ve başı gözü ile insanlarla alay etmektir" (Müslim, İman, 47; Ahmed b Hanbel, lV,
133-134) buyurmuş kibrin ne olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur.
Yine Efendimiz yanında sol eli ile yemek yiyen bir adama "sağınla ye" diye tavsiyede
bulunmuş adamın "sağımla yiyemiyorum" cevabı üzerine "Yiyemez ol” buyurmuş ve cevabın
gerekçesini adamın sağımla yiyemiyorum demesi yalnızca kibrindendir" (Müslim, Eşribe, 107).
şeklinde izah etmiştir. Diğer taraftan "Elbisesini kibirle yerde sürüyen kimseye Allah merhamet
nazarı ile bakmaz" (Müslim, Libâs, 42) uyarısını yapmıştır.
Allah'a ve Peygamber (s.a.s)'e karşı olan kibir ise insanı islam dairesinden çıkarıp küfre
düşürür. İnsanlar karşı kibirli olmak ise haram kılınmış ve kişiyi dinden çıkarabilecek fiilleri
işlemeye bile sevk edebilir. Kibir kişiyi ateşe sürükler. Cehennemde kibrinin cezasını çektikten
sonra ancak Allah'ın af ve mağfiretiyle cennete girebilir. Nitekim bir âyet-i kerime'de Allah Teâlâ:
"Biz onların kalplerindeki kin ve hasedi söküp alırız." (Hicr, 15/47) buyurmuş kibir ve hasetle
cennete girmenin imkansızlığına dikkat çekmiştir.
Ancak bir kibir daha vardır ki Kur'an bunu "Müstekbir" kelimesiyle ifade etmiştir. Müstekbirler
Allah'ın arzında tesis etmek için gayret gösteren azgınlar ve zorbalardır. Bunların kibirleri
Allah'ın dinine karşıdır. Allah bizleri her türlü kibirden muhafaza buyursun.
Kibir büyüklenmek, büyüklük taslamak, kendisini başkalarından yüksek görerek onları