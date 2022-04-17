İslam Çalışmayı emreder

İslam Dini kendisine inananlara sadece ahiret mutluluğunu vaat etmez ve bu mutluluk için hükümler getirmez. İslam Dini kendine inananlara dünya hayatında da mutlu olmayı vaat eder ve bu mutluluk için hükümler getirir. İmani ilkeler böyledir. İbadet ilkeleri böyledir. Ahlaki ilkeler böyledir. Allah’a iman kişiye huzur verir, bir Rabbin varlığı kişiye güç verir, dayanma kuvveti verir. Ahirete iman kişiye bir bilinç kazandırır, dünyadayken yapıklarının hesabını vereceği bilinci kişiye dünyadayken güzel davranışlar sergilemesine vesile olur. Namaz, oruç, zekat, hac, abdest, temizlik vb. tüm ibadetler ahret mutluluğun yanında dünya huzurunu da sağlar. Namaz kılan dünyada her türlü kötülüklerden uzak olur. Oruç tutan sıhhat bulur. Zekat veren malını sigortalatır. Hacca giden mahşeri provayı dünyada yaşar, tek başına olmadığının farkına varır. Abdest alan temiz olur. Temizliğe özen gösteren hastalıklardan emin olur. Doğru sözlü olmak ve yala söylememek, güvenilir olmak, gıybet ve dedikodu yapmamak, iftira etmemek vb. ahlaki ilkelerde dünya huzuru içindir. Ahlaki ilkeler yerine getirildiğinde, yalan söylenmediğinde, gıybet yapmadığında, iftirada bulunmadığında huzurlu olur. Sizlere kısa bir girizgâh ile paylaşmak istediğimiz temel husus şudur ki Yüce Yaratan bizi dünyadayken en güzel davranışlar sergilememizi istiyor, bu mutluluğu elde etmemiz, hem dünyamızı hem de ahretimizi kurtarmamız için çalışmamızı emrediyor.

Çocuklara Hadisli hikayeler

“Ayna”

Vaktiyle vezirlerden biri, ileri gelen adamlarıyla çarşıda dolaşırken yolu esir pazarına düştü. Hürriyetlerini kaybetmiş zavallı insanlar, burada birer birer satılıyordu. Vezir, esirlerin yanına yaklaştı. Onları yakından görmek istedi. Yaşlı bir esir, vezire hitaben:

-Efendimiz, sarığınızda bir leke var, dedi.

Vezir sarığını çıkarıp baktı. Esir haklıydı. Demek ki saatlerdir böyle dolaşmış, onun bu halini herkes görmüştü. Çok utandı. Adamlarına üzgün üzgün baktı ve şunları söyledi:

-Benim bu halde dolaşmama göz yumdunuz. Sarığımdaki lekeyi gördüğünüz halde ses çıkarmadınız. Benim gerçek dostum şu zavallı esirmiş. Ama ben onun dostum olduğunu bilmiyormuşum. Dostumun köle olarak satılmasına razı olamam. Onu hemen satın alıp hürriyetine kavuşturunuz. Vezir, bu olayı bir daha unutmamaları için Peygamber Efendimiz’in şu hadisini levha yaptırıp adamlarına gönderdi: “Mü’min, mü’minin aynasıdır.”