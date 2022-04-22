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HOŞ GELDiN YA ŞEHR-i RAMAZAN

ŞEFAATLi –PAŞAKÖY TOKMAK PAŞA CAMİ

22 Nisan 2022 Cuma 00:37
HOŞ GELDiN YA ŞEHR-i RAMAZAN

Şefaatli İlçesi, Paşaköy Kasabası, Hasanpaşa Mahallesi'nde yer alan Tokmak Hasan Paşa Camii H.1187 (M.1773) tarihinde inşa edilmiştir. Cami tek katlı ve kırma çatılıdır. Duvarları yığma taş örgü sistemiyle yapılmıştır. Kuzey - güney doğrultusunda ve dikdörtgen planlıdır. Altta ve üstte pencere sıraları mevcuttur. Duvarlar sıva üzerine badanalıdır. Yapının minaresi spiralli ve tek şerefeli olarak sonradan yapılmıştır.
Cami 1895 yılında tamir edilmiştir. Edinilen bilgilere göre cami 1965 yılında da ufak çaplı restorasyon yapıldığı söylenmektedir. Cami içerisindeki kimi süslemeler bu döneme aittir. Giriş kapısı basık kemerli ve profillidir. Caminin harim kısmı mihraba gidildikçe kalınlaşan ve her biri devşirme olan taş kaideler üzerine oturan 8 adet serbest, 4 adet yalancı ayak üzerine dikine atılmış ahşap kirişler üzerine ahşap kaplama tavanlıdır. Ahşap ayakların üstleri yine antik gelenekteki sütun başlığını andırır şekilde oymalıdır. Duvar cephesinden dışa doğru taşın dikdörtgen bir pano içerisinde yer alan mihrap, duvar içine gömülen bir niş şeklindedir.
Paşaköy Kasabası Tokmak Hasan Paşa Cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2005 yılında tescil edilerek koruma altına alınmıştır.
Kaynak: - Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Fotoğraflar: Erol Şaşmaz
 

Son Güncelleme: 21.04.2022 20:22
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