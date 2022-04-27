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HOŞ GELDiN YA ŞEHR-i RAMAZAN

İSTANBULLUOĞLU (KİLİSE) CAMİ

27 Nisan 2022 Çarşamba 00:41
HOŞ GELDiN YA ŞEHR-i RAMAZAN

Avlu içerisindeki cami dikdörtgen planlıdır. Kesme taştan inşa edilmiştir. Girişte yuvarlak kemerli narteks sonradan kapatılarak sağlı sollu birer oda yapılmıştır. Narteks üç kemerlidir. Köşelerdeki sütunlar köşeli, ortadakiler yuvarlaktır. Güneydeki çan kulesi üzerine sonradan minare yapılmıştır. Minare girişi dışarıdan sağlanmaktadır. Çatı kenarları hafif dışa taşkın üzeri beşik çatılı ve kiremitle kaplıdır. İçerisi üç nefli ve tavanı tonozludur. Arka cephe üç bölümlü apsisi vardır.
Yapı 1907 yılında kilise olarak yapılmış, kilise olarak senelerce hizmet etmiştir. Rumlar gittikten sonra ofis olarak kullanılmış zamanın belediye başkanı Necati Erdoğan tarafından 1962 yılında camiye dönüştürülmüştür.
Camiye dönüştürüldükten sonra binanın ana giriş kapısının ön kısmında bulunan ve ana bina ile bağlantısı olan kemerlerin arası örülmek suretiyle oda haline getirilmiştir eskiden kilise olarak kullanılan ve günümüzde ise restore edilmiş ve şimdi cami olarak kullanılmaktadır.
Kaynak: - Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Fotoğraflar: Erol Şaşmaz
 

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