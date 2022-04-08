Divanlıoğlu Cami

Camii Sungurlu Caddesi üzerinde, İstiklal Lisesi'nin arkasında bulunur. Üzerinde bulunan mermer levhada 1960 yılında, Mehmet-Muteber Divanlıoğlu tarafından yapıldığı yazmaktadır. 500 kişilik cemaat kapasitesi ile küçük mahalle camii sınıfında yer alır.

Camiin binası, harim boyuna dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. Bahçeye girişin hemen solunda, camiin kuzey batısında, sarı kesme taş tabanlı, beyaz sıvalı minaresi dikkat çeker.

Güneyde yarım silindirik bir mihrap, batıda ahşap sade bir minber bulunur. Harim ile son cemaat yerinin birleştiği köşede kare kaideli yuvarlak gövdeli bir minaresi bulunur. Yapı dışarıdan dikdörtgen planlı, üzeri kırma çatıyla örtülü bir görünüşe sahiptir.

Karşısında Muteber Divanlıoğlu Parkı, hemen bitişiğinde ise Gülaylar Kuran Kursu binası vardır.