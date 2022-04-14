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Behiçler Camii

14 Nisan 2022 Perşembe 00:03
Behiçler Camii

Kendi adı ile anılan sokakta bulunan Behiçler Camii, kitabesinde yazılanlara göre Babalılı Ahmet Atabaş tarafından 1982 yılında, geniş bir bahçe içerisine iki katlı olarak yaptırılmıştır. Caminin inşasında tamamen betonarme inşaat tekniği kullanılmıştır.  İnşa edildiği yıllarda cemaat için yeterli gelen cami, daha sonraları şehrin merkezinde bulunması ve bir süre sonra da Yozgat’ın en işlek caddesi haline gelen Lise Caddesi’ne en yakın cami olması sebebiyle cemaate yetersiz gelmeye başlamış ve bunun üzerine bahçesine yapılan ek binalar ile kapasitesi artırılmıştır. Birden fazla defa yapılan ek binalar ile kapasite yaklaşık 750 kişiye çıkarılmıştır. 
Dışarıdan bakıldığında camiin ilk binası, çevresine yapılan ek binalar ile neredeyse görünmez hale gelmiştir. Sadece minaresi görünmektedir.

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