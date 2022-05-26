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Ürünler sergilendi

2022 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası kapsamında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ‘Mesleğimi Tanıyorum, Becerilerimi Geliştiriyorum’ adlı serginin açılışı gerçekleştirildi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 00:51
Ürünler sergilendi

Meslek liselerinin yapmış oldukları ürünler 2 gün boyunca Cumhuriyet Medyanı'nda ziyaretçileriyle buluşacak. Sergi açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, İl Müftüsü Ali Gülden, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurullah Nurdoğan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı. Mesleki ve teknik eğitime yönlendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği sergide açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Son yıllarda mesleki ve teknik eğitime yönelik hamleler ile gözle görülür bir gelişme yaşanıyor. Döner sermaye gelirlerindeki önemli artış, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının öne çıkan çalışmaları, ARGE merkezi okullarımız, patent, marka ve fikrî-sınai mülkiyet ivmesi ve mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefi, özellikle salgın sürecinde meslek liselerimizin pandemi sürecini kolay atlatmaya ve ekonomik açıdan üretime sağladığı katkılar öne çıkan kazanımlardan olmuş, elde edilen bu başarıların görünürlüğü sağlanmıştır. Yenilenen Mesleki eğitim Kanunu ile istihdama yönelik iş gücünün sağlanması için çok olumlu iyileştirmeler yapılmıştır. Mesleki ve teknik eğitime yönlendirmenin ve farkındalık oluşturmanın hedeflendiği etkinliklerde 2022 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası'nda Ülkemiz genelinde olduğu gibi İlimiz Yozgat’ta da, çeşitli kategori ve çalışmalarda öne çıkan işlere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda İlimizde kasım ayında 874 olan çırak sayımız yapılan iyileştirmeler sonucunda bin 653 ‘e yükselmiştir. Öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından ‘yenilikçi teknolojiler, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve saha uygulamalarının’ sergileneceği bu programda emek veren ve katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi. 
Konuşmanın ardından meslek liselerinin çeşitli bölümlerinde üretilen ürünlerin yer aldığı sergi gezildi.
•Sema Nur Koçaker•,


Son Güncelleme: 26.05.2022 13:29
Anahtar Kelimeler:
Ürünler Sergilendi
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