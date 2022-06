TEMELiNi ATTIĞI MERKEZi AÇTI

Çünkü bu eser büyük bir gayretin, büyük bir ortaklığın, büyük bir çalışmanın sonucu ortaya çıkmıştır. Burada aynı zamanda 504 kişinin eğitim vermesine imkân veren 12 tane salon olduğunu görüyoruz ki, bu büyük bir rakam. 378 kişinin aynı anda konakladığı bir yer ve tabi bunların bütün ihtiyaçlarının da karşılanabildiği bir yer. Bu açıdan Yozgat’ımız için ve Türkiye’miz için son derece büyük bir görevi ifa edecektir. Bir yandan Adli Yargı Yardımcı Personelinin meslek öncesi ve meslek içi eğitimini en iyi ve en verimli şekilde temin ederek onların görevin başında daha faydalı, daha yararlı ve daha iyi iş yapmalarına katkı sağlayacaktır. Öte yandan meslek içi eğitimlerle çağın gelişmelerine ve değişime uygun olarak onların gelişime, değişime ayak uydurmasını sağlamada da bunlar önemli bir görevi ifa edecektir. Eğitime biz önem verdikçe, kaliteyi artırdıkça her açıdan iyi bir noktaya kendimizi taşımız olacağız. Burası Yozgat’ın ama bütün Türkiye’nin bir eseridir. Daha doğrusu yeri Yozgat ama kendisi Türkiye’ye ait bir eğitim merkezidir ve Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlarımızın evlatları Adalet Bakanlığının çok kıymetli personeli gelip burada eğitimlerini alıp çalışmaya devam edecektir. Bir yandan personelin eğitimine önem verirken, Adalet Akademisini kurarak da hâkim ve savcılarımızın iyi yetişmesine büyük katkı verdik’’ dedi.

HÂKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SİSTEMİ

Gelinen zamanda içerisinde hâkim ve savcı yetiştirmede yeni adımlar atmaya ihtiyaçlarının bulunduğuna vurgu yapan Bakan Bozdağ, ‘’Dolayısıyla hâkim ve savcı adaylığı sistemini kaldırıyor, yerine hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesini getiriyoruz. Hâkim ve savcılık sınavını kazanan her bir evladımızı hâkim ve savcı yardımcısı olarak bundan sonra ataması yapılacak. Önce 3 ay Adalet Akademisinde bir temel eğitim, sonra hâkim ve savcı sınıfa ayrılanların tespiti ve sonrada doğrudan araziye, adliyelere gidecekler. Her hâkime, eğitici hâkime bir tane ama ihtiyaç olursa ikide olabilir. Ancak ikiden fazla olmayacak. Hâkim yardımcısı ya da savcıya savcı yardımcısı atanacak ve bunlar iyi yetişmiş hâkim ve savcılarımız arasından seçilecek ve onların bu işi iyi yapmaları içinde bir takım desteklerde yasal ve uygulama itibariyle sağlanacaktır. Hâkim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak. Kanunda statüsü olacak. Görevleri kanunda tek tek yazılacak. Bir nevi usta çıkarak ilişkisi içerisinde hâkimlerimiz, savcılarımız yardımcılarını yetiştirecek. Hukukla ilgili eğitim kısmı bitince akademiye bir daha çağırılacaklar. Ceza ile ilgili kısım bitince bir daha çağırılacaklar ve İstinaf ve Yargıtay’daki eğitimi bitirince de son eğitime çağırılacaklar. Dolayısıyla her arazideki eğitimden sonra görülecek eğitimde orada gördükleri uygulamaları, öğrenmek istedikleri veyahut ta öğrendiklerini ölçecek bir mekanizmada hayata geçirilecektir. Böylelikle hâkim ve savcılarımızı yetkin bir şekilde yetiştirip, kürsüye işi bilerek ve uygulamayı da bizzat mahallin de görerek yetişmiş olarak atamış olacağız. HSK’nın kabulünden sonrada kürsüye geldiklerinde de eminim ki soruşturmasında olsun, yargılamasında olsun, kararında olsun isabet oranı daha da yükselecek. Vatandaşımızın adaletten beklentisini karşılama oranı da artacaktır. Tabi bir başka adımı atıyoruz. Esasında buda eğitimle ilgili bir konu. Şuadan hâkim ve savcılarımızın, adliyelerimizin teftişi 2 yılda bir yapılır deniyor. Ama uygulamaya baktığımızda maalesef uzun zamandır teftişi yapılmayan adliyelerimiz var ve bunlarla ilgili ciddi aksaklıklarımız var. Yeni mecliste, AK Parti grubunda, MHP-Cumhur ittifakıyla beraber yapılan çalışmanın içerisinde rehberlik edici teftişi, adliyelerin teftişini her mahkeme, hâkim veya savcının 2 yılda en az bir defa teftişe tabi tutulması zorunlu kılan bir düzenleme getiriyoruz. HSK her yıl ocak ayının ikinci haftasına kadar o sene hangi adliyelerin denetleneceğini ilan edecek ve bu denetimler yapılacak. Mahallin de yapılacak. Şimdi UYAP’tan yapılan denetimler var. Buda verimli değil. Mahallinde, masasında hâkim ve savcımızın yeni yetişmiş müfettişlerimiz tarafından denetimi yapılarak onlara adeta rehberlik yapılacaktır. Yani bu denetim cezalandırma, ayıp arama, açık arama denetimi değil, görevi yapanların, görevini etkin, verimli, anayasa ve yasalarımıza uygun bir çerçevede yapmalarını temin etme konusunda rehberlik edici bir adım olacak, bir denetim olacaktır’’ diye konuştu.

'KİRA İHTİLAFLARININ

TAMAMINI ARABULUCUYA GÖNDERME KONUSUNDA

KARARLIYIZ'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘’Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi ifade etmek isterim’’ dedi.

Hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az üç defa meslek içi eğitim programına katılmanın ekleneceğini bildiren Bozdağ, ihtiyari olarak uygulanan meslek içi eğitimin yeni düzenlemeyle yine ihtiyari olacağını söyledi. Yeni düzenlemelerin pek çok tartışmayı azaltacağının, tarihi nitelikte adımlar olduğunun altını çizen Bozdağ, "Meclisimiz, tatile çıkmadan önce bu değişiklikleri de yasalaştıracaktır." dedi.

Kirayla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının müşterek bir çalışma yaptığını hatırlatan Bozdağ, ortaya çıkacak formülün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edileceğini, ardından da adımların atılacağını bildirdi. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını artırmanın gerekliliğine inandıklarına dikkati çeken Bozdağ, uzlaştırma ve arabuluculuğun Türkiye'de tuttuğunu söyledi. Bakan Bozdağ, "Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi ifade etmek isterim. Hazırlıklar bittiğinde bu hazırlıklar Mecliste değerlendirilecek ve Meclisimizin kabulü halinde yasalaşacaktır." şeklinde konuştu.

CEMİL ÇİÇEK’İN İSMİ VERİLDİ

Yozgat’ta açılışı gerçekleştirilen Personel Eğitim Merkezi’ne TBMM Eski Başkanı hemşehrimiz Cemil Çiçek’in ismi verildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, törene katılan Cemil Çiçek'in Yozgat'a ve Türkiye'ye büyük hizmetler yaptığını ifade ederek, Yozgat Personel Eğitim Merkezi'ne Cemil Çiçek'in isminin verileceğini bildirdi. Bozdağ, merkezin tabelasının da hemen değiştirilmesinin talimatını verdi. Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek de eğitim merkezinin önemli bir hizmet olduğunu söyledi. Çiçek, Türkiye'de son 20 yılda en fazla değişime, dönüşüme uğrayan kurumların başında yargı hizmetlerinin geldiğini belirtti. Yargı hizmetlerinde yapılanları anlatan Çiçek, Türkiye'de yargı mensubu olmanın fedakarlık olduğunu vurguladı.

Yargıdaki fiziki imkanlar ile özgürlük hakları konusunda geçmişle kıyas edilemeyecek bir duruma gelindiğini ifade eden Çiçek, "Biz bunları tabiri caizse denetimli serbestlik altında bir iktidar döneminde yaptık. Belki pazar günü sandıkta rey verildi ama pazartesi günü Ankara'da nelerle karşılaştığımızı bir Allah bilir, bir de biz biliriz." sözlerini sarf etti. Konuşmaların ardından Bakan Bozdağ ve Cemil Çiçek eğitim merkezinin açılışını yaptı. Törene, Yozgat Valisi Ziya Polat, HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, HSK, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ve yargı mensupları katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise törene gönderdiği mesajda, eğitim merkezinin, adalet hizmetlerini yerine getirmek üzere yetkin insan kaynağının yetişmesini sağlayacağını belirtti.

AA  İhsan Çelikkaya