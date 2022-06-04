Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çevre dostu bisiklet turu

Yozgat'ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından Çevre Haftası ve Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla ‘Çevre Dostu Bir Yaşam Bisiklet Turu’ etkinliği düzenlendi.

04 Haziran 2022 Cumartesi 00:48
Çevre dostu bisiklet turu

Kent Park'tan başlayan bisiklet turu Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Bisiklet turu Vali Ziya Polat öncülüğünde çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Bisiklet turu sonrası açıklamalarda bulunan Vali Polat, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla ‘Çevre Dostu Bir Yaşam Bisiklet Turu’ etkinliğini düzenlediklerini belirtti. Farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinliğe gençlerin yoğun bir şekilde katılım sağladığını bildiren Polat, “Çevreye duyarlı, çevresini seven, hayvanları seven, insanı seven, odağında insan olan, çevre olan yeni nesil yetişmesi için, farkındalık oluşturmak için bugün Dünya Bisiklet Gününde arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, hemşehrilerimizle farkındalık sürüşü yaptık” dedi.
HAYATIN HER ANINA 
HAREKETİ KOYMAK 
GEREK
Bunu sadece bir güne sığdırmayıp hayatın her anına hareketi koymanın gerekliliğine vurgu yapan Polat, bisikletin daha fazla trafikte kullanması gerekliliğine dikkat çekerek bunun için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. Yozgat’ta ve ilçelerinde bisiklet kullanan vatandaşların rahat bir şekilde, trafik kurallarına uyarak ve herhangi bir can kaybı korkusu olmadan bisiklet sürebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyen Polat, “Tabi yeni neslimizi, yavrularımızı, çocuklarımızı çevreye duyarlı, hayvanlara duyarlı, tabi ki devlete, millete, trafiğe duyarlı, yaya öncelikli trafiğe duyarlı nesil olarak yetiştirmek zorunda olduğumuzu buradan belirtiyoruz. Sürüşümüze katılan genç arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bunun daha kalabalık, daha geniş, daha genel anlamda yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah hayatımızın çoğu anında hareketi esas alırız ve bisikleti de hayatımıza sokarız diye umut ediyorum. Günümüz ve Çevre Haftamız kutlu olsun” dedi. Sema Nur Koçaker 
Muhammed Üstüntaş
 

Son Güncelleme: 04.06.2022 14:34
Anahtar Kelimeler:
Çevre Dostu Bisiklet TuruÇevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği MüdürlüğüÇevre HaftasıDünya Bisiklet GünüÇevre Dostu Bir Yaşam Bisiklet TuruHAYATIN HER ANINA  HAREKETİ KOYMAK  GEREKYozgatIlerigazetesiHaber4HaziranCumartesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El işleri sergilendi
El işleri sergilendi
TEMELiNi ATTIĞI MERKEZi AÇTI
TEMELiNi ATTIĞI MERKEZi AÇTI
GÖZYAŞLARI iLE UĞURLANDI
GÖZYAŞLARI iLE UĞURLANDI
Ürünler sergilendi
Ürünler sergilendi
Vali gençliğine döndü
Vali gençliğine döndü
AiLE HAFTASI KUTLANDI
AiLE HAFTASI KUTLANDI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim