Çevre dostu bisiklet turu

Kent Park'tan başlayan bisiklet turu Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Bisiklet turu Vali Ziya Polat öncülüğünde çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Bisiklet turu sonrası açıklamalarda bulunan Vali Polat, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla ‘Çevre Dostu Bir Yaşam Bisiklet Turu’ etkinliğini düzenlediklerini belirtti. Farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinliğe gençlerin yoğun bir şekilde katılım sağladığını bildiren Polat, “Çevreye duyarlı, çevresini seven, hayvanları seven, insanı seven, odağında insan olan, çevre olan yeni nesil yetişmesi için, farkındalık oluşturmak için bugün Dünya Bisiklet Gününde arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, hemşehrilerimizle farkındalık sürüşü yaptık” dedi.

HAYATIN HER ANINA

HAREKETİ KOYMAK

GEREK

Bunu sadece bir güne sığdırmayıp hayatın her anına hareketi koymanın gerekliliğine vurgu yapan Polat, bisikletin daha fazla trafikte kullanması gerekliliğine dikkat çekerek bunun için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. Yozgat’ta ve ilçelerinde bisiklet kullanan vatandaşların rahat bir şekilde, trafik kurallarına uyarak ve herhangi bir can kaybı korkusu olmadan bisiklet sürebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyen Polat, “Tabi yeni neslimizi, yavrularımızı, çocuklarımızı çevreye duyarlı, hayvanlara duyarlı, tabi ki devlete, millete, trafiğe duyarlı, yaya öncelikli trafiğe duyarlı nesil olarak yetiştirmek zorunda olduğumuzu buradan belirtiyoruz. Sürüşümüze katılan genç arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bunun daha kalabalık, daha geniş, daha genel anlamda yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah hayatımızın çoğu anında hareketi esas alırız ve bisikleti de hayatımıza sokarız diye umut ediyorum. Günümüz ve Çevre Haftamız kutlu olsun” dedi. Sema Nur Koçaker

Muhammed Üstüntaş