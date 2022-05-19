AiLE HAFTASI KUTLANDI

Yozgat Lisesi önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydan'ında sona erdi. Okulların folklor ekipleri tarafından halk oyunları gösterisinden sonra etkinlik valilik konferans salonunda devam etti. Şiir dinletisinin ardından konuşan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından toplumları ayakta tutan ailelere dikkat çekmek ve aile kavramı üzerinde daha fazla değer üretilerek ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla, 1994 yılından itibaren her yılın 15 Mayıs gününün içinde yer aldığı hafta ise Aile Haftası olarak kutlandığını söyledi. Toplumun en temel yapı taşının aile olduğuna vurgu yapan Neşeli, doğup, büyür ve hayatımızın önemli bir bölümünü ailenin yanında geçirildiğini dile getirdi. Bu zaman diliminin de aslında kendilerinin nasıl bir insan olacağının da belirlendiği dönem olduğunun altını çizen Neşeli, ‘’Sosyal bir varlık olan insan için toplumsal hayat ne kadar önemli ve gerekliyse, bir toplum için de çekirdeğini oluşturan aile kurumu aynı derecede hayati önem taşımaktadır. Güçlü bir devlet olabilmek, güçlü bir aile yapısına sahip olmakla doğru orantılıdır. Aile, içinde bulunduğu toplumun en küçük birimi olup evlilik bağıyla kurulan aile bir milleti millet yapan milli ve manevi değerlerin, gelenek ve göreneklerin, inançların öğrenildiği ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarıldığı bir okuldur. Aile içindeki anne, baba ve çocuklar, yuvalarında karşılıklı sevgi, saygı, özen ve iş bölümüne dayanan mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ilişki kurabildiklerinde, toplumu oluşturan fertler de, toplumun bütünü de sağlıklı ve güçlü olur. Ülkemizde ailenin kurulması ve aile birliğinin korunması yasalarla düzenlenmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından ailelere; koruyucu aile, evlat edinme, doğum yardımı hizmetleri, sosyal ve ekonomik destek verilmesi, engelli evde bakım hizmeti, şehit yakınları ve gazi ailelerine sunulan hizmetler, eğitim, danışmanlık ve sosyal destek hizmetleri verilmekte olup hafta boyunca da aile konulu çeşitli eğitimler ve aile ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, aile içinde sağlıklı iletişimin sağlanması ve karşılıklı sevgi saygı duygularının yoğun olarak yaşanması dileklerimle, tüm Yozgatlı hemşerilerimin 15-21 Mayıs Aile Haftasını kutluyor, aileleriyle birlikte yaşam boyu sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum’’ dedi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Ali Gülden tarafından ‘Mutlu aile’ konulu konferans verildi.

Müzik dinletisinin ardından Yılın ailesi seçilen Bülent ve Nurdane Gül çiftine ödülleri taktim edildi. Ödül töreninin ardından etkinlikler tamamlandı.

BÜLENT GÜL VE AİLESİNE

AİT ÖZ GEÇMİŞ

‘1980 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Bülent Gül Malatya Yetiştirme Yurdunda büyümüştür. 1997 yılında kurumdan ayrılarak 1999 yılında memur olarak Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğünde göreve başlamıştır. Görme engelli olan eşi Nurdane Gül ile aynı kurumda tanışıp evlenmişlerdir. Bu evlilikten 2003 yılında Umut Uğur, 2008 yılında Çağatay Arda, 2014 yılında ise Ayberk Bülent Gül adında çocukları dünyaya gelmiştir. Umut Uğur Gül doğuştan görme engelli olup, 12 kez ameliyat geçirmiştir. Eşi ve oğlunun bakımını gerçekleştiren Bülent bey halen Yozgat İl Mili Eğitim Müdürlüğünde çalışmakta olup, eşi Nurdane ve oğlu Umut Uğur Gül için müdürlüğümüz engelli evde bakım hizmetinden faydalanmaktadır.’

•Haber Merkezi•