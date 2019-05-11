Sedanur davası Yozgat'ta görülecek

Güvenlik nedeniyle davanın Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği açıklandı. Küçük kızı öldürdükleri DNA incelemesiyle ortaya çıkan 3 sanık hakkında 24 ve 15’şer yıl ayrı ayrı hapis cezası isteniyor.
11 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
12 Okunma
YOZGAT, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölümüyle ilgili tutuklanan 3 sanığın davasına ev sahipliği yapacak.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol