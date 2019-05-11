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Sedanur davası Yozgat'ta görülecek

YOZGAT, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölümüyle ilgili tutuklanan 3 sanığın davasına ev sahipliği yapacak.

Sedanur davası Yozgat'ta görülecek

YOZGAT, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölümüyle ilgili tutuklanan 3 sanığın davasına ev sahipliği yapacak.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Sedanur davası Yozgat'ta görülecek

Güvenlik nedeniyle davanın Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği açıklandı. Küçük kızı öldürdükleri DNA incelemesiyle ortaya çıkan 3 sanık hakkında 24 ve 15’şer yıl ayrı ayrı hapis cezası isteniyor.

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