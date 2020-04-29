KOBİ’lere büyük Nefes…

DENİZ Bank, Korona virüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığımızca açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, KOBİ’lere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen ‘TOBB Nefes Kredisi’ projesinde katılımcı banka olarak yer aldı. Banka, bu hassas süreçte elini tekrar taşın altına koyarak, TOBB ve KGF desteğinde yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile kredi kullandırıp, KOBİ’lere nefes aldıracak. Kredinin, 2020 senesinde 6 ila 8 ay anapara ve faiz ödemesi olmayacak, geri ödemesi ise 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. KOBİ’lerin ülke ekonomisine sağladığı katma değerin bilinciyle, esnafın ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarına kolay, hızlı ve uygun maliyetle çözüm sunmayı öncelikleri arasında gören Deniz Bank, bu amaçla TOBB öncülüğünde yeni bir anlaşmaya imza attı. Cazip vade ve oranlarıyla geçtiğimiz senelerde KOBİ’lere can suyu olan TOBB Nefes Kredisi yeniden hayata geçirilirken, önceki iki projede de yer alan Deniz Bank, bu kez de katılımcı banka oldu. TOBB ve KGF ile yapılan iş birliği kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsa üyesi olan KOBİ’lere özel, 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla NEFES Kredisi sunulacak.

KOBİ’lerimiz üzerine düşeni yaptı şimdi sıra bizde

Deniz Bank Genel Müdürü Hakan Ateş, üçüncü kez yer aldıkları TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi ile ilgili şunları söyledi:

“Ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ’lerimizin yanındaki güç olmak amacıyla, piyasa faiz oranlarının altında gerçekleştirilen tüm projelerde hep ön safta yer aldık. KOBİ’lerimiz, Korona virüs ile mücadelenin zirveye çıktığı bu hassas dönemde ülkemiz için büyük fedakarlıkta bulunarak kepenklerini gönüllü olarak kapattı. Birçok tezgah, dükkan, fabrika uzun süredir faaliyet gösteremiyor. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bu toprakların ürettikleri ile ekmeklerini kazanan bizler de; üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Bugüne kadar özellikle KOBİ’lere ve küçük esnafa sunduğu destekle, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma ve sosyal dengenin oluşturulması yönünde önemli misyon üstlenmiş bir kurumuz. Bu değerli mirastan aldığımız güçle, yeniden önemli inisiyatif üstlenerek TOBB ve KGF desteği ile, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı ve üst limiti 50 bin ve 100 bin lira arasında değişen ‘TOBB Nefes Kredisini’ hayata geçiren banka konumunda yer alıyoruz. Yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmıyor, 2020 yılında bir kez daha KOBİ’lerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz.”

Ateş, 2017 yılında KOBİ’lere düşük faiz imkânı tanıdıkları ilk Nefes Projesinin önlerine geldiğinde, hiç tereddüt etmeden tek özel banka olarak yerlerini aldıklarını hatırlattı. Ateş, ‘’Devrim niteliğindeki bu iş için taşın altına elimizi koyarak toplam 12 bin KOBİ’ye, 1,1 milyar lira kredi kullandırdık. 2018 yılında da, piyasada mevduat faiz oranı yüzde 15’e yakın, kredi faiz oranları ise yüzde 17-18’ler civarında iken, aylık yüzde 0,99 faizli kredi imkânı ile KOBİ’lere nefes aldırmak üzere yeniden bir araya geldik. Toplam 1.3 milyonun üzerinde işletmenin üye olduğu TOBB, Hazine Müsteşarlığımız ve Kredi Garanti Fonu’nun desteği sayesinde 4 banka ve 2 katılım bankası güçlerimizi birleştirdik, kamu bankalarının yanında yine tek özel banka olarak yerimizi aldık. Bu projede de toplam 8 bin KOBİ’ye, 1,2 milyar TL kredi kullandırdık. Şimdi ise; üçüncüsü tesis edilen Nefes Kredisi projesinde, 3 Milyar TL tutarında krediyi gerçek ihtiyaç sahibi KOBİ’lerimize aktarmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.