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Buğday ve GDO anlatıldı

BEYDER’in geleneksel hale getirdiği haftalık sohbet programında bu hafta Tarımda Buğday ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar konusu anlatıldı.

Buğday ve GDO anlatıldı

BEYDER’in geleneksel hale getirdiği haftalık sohbet programında bu hafta Tarımda Buğday ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar konusu anlatıldı.

28 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Buğday ve GDO anlatıldı

Ziraat Teknisyeni Osman Akarsubaşı, katılımcılara buğdayımız ve kısa adı GDO olan genetiği değiştirilmiş organizmalar konusunda bilgiler verdi.

Tarımın toplumlar için son derece önemli olduğuna vurgu yapan Akarsubaşı, insanlığın varlığının devamının zirai faaliyetlere bağlı bulunduğu ve gelişen nüfusa paralel olarak zirait ürün ihtiyacının arttığını hatırlattı.

Akarsubaşı, ihtiyacı karşılamak için bitki ıslahı yöntemi ve bitkilerin genetiğine doğal ve suni yollarla müdahale yapıldığını anlatarak, “Türkiye’de buğdayın gdo’lu olduğu yönündeki bilgiler magazin bilgileridir ve oldukça yanlıştır” dedi.

Buğday yerine ekmek yapım sürecinde kullanılan kimyasalların sağlığa zarar verdiğini, Türkiye’de gdo’lu ürünlerin üretiminin ve ithalinin hukuken yasak olduğunu aktaran Akarsubaşı, Yozgat’ın tarımsal potansiyeli ve ürün çeşitliliği hakkında da bilgiler sundu.

Programın sonunda Beyder Başkanı Aydoğan Bilir, Osman Akarsubaşı’ya günün anısına plaket takdimi yaptı.
Haber:Mustafa TEKER

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