Bir yudum nefes(8)

Kırımlı gazeteci yazar Gaspıralı İsmail Bey’in “DİLDE - FİKİRDE –İŞTE BİRLİK”

İşin özü bu ... Gerisi laf-ı güzaf.

Evvela Alfabe birliği…

Sonra Türk lehçeleri arasında ortak bir anlatım ve ifade bütünlüğü sağlanmadı. Nasıl ki Azerilerle, Kırgızlarla, Özbeklerle (Kazaklar Uzbek diyorlar) tercüman olmadan anlaşabiliyoruz. Kazaklar ve Uygur Türkleri ile de anlaşmamız gerekiyor.

Ve en önemli tespitimi : Türk illerinde kimse bu haliyle Türkiye’nin

“Ağabey” rolü oynamasını pek kabullenemiyorlar.

Doğrusuda “Ağabey” rolü ile değil “Garındaş” rolü ve kimliği ile ben buradayım demek lazım.

Ve siyasi iktidarımızın, AB Ülkelerine yaptıkları seyahatin oralara gösterdikleri ilginin hiç değilse yarısını, vazgeçtim yarısından onda birini buradan esirgememeleri gerekir.

Bir şey kaybetmeyiz. AB’li sözüm ona dostlarımız alınmazlar…

Ama oralarda çok şey kazanırız. Ata yurdumuz, kökümüz, ocağımız orası

Unutmamak lazım ki “güneş hala doğudan yükseliyor”