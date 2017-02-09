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Bir yudum nefes(8)

09 Şubat 2017 Perşembe 06:00
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Bütün bu kısa seyahatin bende çağrıştığı bir vecize düşüncelerime temel oluşturdu.

Bir yudum nefes(8)
Kırımlı gazeteci yazar  Gaspıralı  İsmail  Bey’in  “DİLDE - FİKİRDE –İŞTE  BİRLİK” 
İşin özü  bu ... Gerisi  laf-ı güzaf.
Evvela Alfabe  birliği…
Sonra Türk lehçeleri arasında ortak bir anlatım ve ifade bütünlüğü sağlanmadı. Nasıl ki  Azerilerle,  Kırgızlarla, Özbeklerle (Kazaklar  Uzbek  diyorlar) tercüman olmadan anlaşabiliyoruz. Kazaklar ve  Uygur Türkleri  ile de anlaşmamız  gerekiyor.
Ve  en önemli tespitimi :  Türk illerinde kimse bu haliyle Türkiye’nin 
“Ağabey” rolü oynamasını pek kabullenemiyorlar.
Doğrusuda “Ağabey” rolü ile değil  “Garındaş” rolü  ve kimliği ile ben buradayım demek lazım.
Ve siyasi  iktidarımızın, AB Ülkelerine  yaptıkları seyahatin oralara gösterdikleri ilginin hiç değilse  yarısını, vazgeçtim yarısından  onda birini buradan esirgememeleri gerekir.
Bir  şey kaybetmeyiz. AB’li sözüm ona dostlarımız alınmazlar…
Ama oralarda çok şey kazanırız. Ata yurdumuz, kökümüz, ocağımız orası   
Unutmamak lazım ki “güneş hala  doğudan yükseliyor”
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