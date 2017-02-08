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BİR YUDUM NEFES (8)

08 Şubat 2017 Çarşamba 05:29
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Aga’nın yaklaşık bir ay önceki bir demeci bütün yüreklerde, gönüllerde heyecan yaratmış…

BİR YUDUM NEFES (8)
“Batı’nın, bilhassa Amerika’nın emperyalist emellerinden ve baskısından korunmanın yegane  yolu  Orta Asya Türk Birliği’ni kurmaktır.”
 “ Dilde, fikirde,  işte  birlik”  düsturunun  kuvveden  fiile  geçmesi, Türkis tan coğrafyasının çehresini,  dünya siyasetinin  gidişatını  mutlaka  etkileyecek  değiştirecektir.
Gerek  Çimkent   havaalanına indiğimizden itibaren bizi bir an dahi olsun  yalnız  bırakmayan mihmandarımız Dr. Fatma Sönmez  hanımefendi’ye  ve  gerekse  onun şahsında  bizlere  çok büyük ilgi ve  yakın   alakalarını esirgemeyen  Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili ile diğer mensuplarına  burada  sonsuz  teşekkürlerimi  sunmak  istiyorum.
Rahmetle yadettiğimiz, gerçekten büyük bir vizyon ve ufuk sahibi oldu ğunu  buraları ve bu ata yurdundaki  bıraktığı  izleri görerek; bir kare daha anladığımız  Cumhurbaşkanımız  merhum Turgut  Özal’ı   bir kere  daha  rahmet  ve minnetle anmayı  borç biliyorum.
Hoca  Ahmet  Yesevi  hazretlerinin çağından sonra, özellikle  son 200 yıldır  Rus ve Sovyet  etkisinde kalan Türkistan  şehrinin eski  cazibesini  tekrar ihya eden;  Türk-Kazak Ahmet Yesevi  Üniversitesi Mütevelli heyeti  başkan sayın  Namık  Kemal Zeybek  Beyin buradaki gayretlerini  de  takdir ve şükran  hislerimle anmamız lazım.
Eğer Türkistan da  ve tüm Orta Asya Türk  illerinde,  Türklük şuuru  ve İslam meş’alesi  sönmemiş  ise  bunun mihveri,  bitmez  tükenmez  enerji ve inanç kaynağı Ahmet Yesevi Hazretlerinin  ruhaniyetidir.
Ben bunu gördüm  hissettim yaşadım .
Ataist Sovyet rejimi, her türlü kültür erezyonu  ve asimilasyonuna  rağmen, kazak Türkleri  başta olmak üzere Orta Asya Türklüğünü yok edememişlerse, bunda “Hoca Ahmet Yesevi” hazretlerinin  manevi koruması  ve kollaması olduğuna  bütün kazak halkı yürekten inanıyor….
Dört  gündüz, altı  gece  içinde gerçekleşen Kazakistan seyahatimizle ilgili  olarak herhangi bir not  tutmadım.
Dönüş  sırasında  bizi  çimkent havaalanından yolcu eden  mihmanda-rımız  pek kıymetli Dr. Fatma Sönmez  hanımefendinin  arzusu  üzerine  oradaki izlenimlerimizi, gördüklerimizi ve hissettiklerimizi kaleme almaya çalıştım.

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