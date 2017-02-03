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Bir yudum nefes(4)

03 Şubat 2017 Cuma 05:22
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Genel Başkan koyun başını tevzii ederken, koyunun dili hakkında bizlerden değişik yorumlar geliyor… Dilin anlamını ise güzel konuşmak güzel kelam etmek olarak yorumluyoruz ve yanılmıyoruz…

Bir yudum nefes(4)
Almaata’da bizleri davet eden  Ahıska’lıların mekanında  duygu  dolu  anlar yaşadık  hep beraber.
Tıpkı Erzurum, Bayburt ve Kars şivesi ile ve tamamen Anadolu Türkçesi ile konuşan ve birden kendimizi orta Anadolu’da  zannettiğimiz bir atmosfer oluşuyor etrafımızda.
1944 Yılında, şu anda Gürcistan –Türkiye sınırlarının Gürcistan tarafında 
kalan ve adına  Ahıska denilen  vatan toprağından  Stalin  zamanında vagonlara doldurularak Orta  Asya’ya  sürgün edilen Ahıskalı’lar tam bir vatan aşkı ile  yanıp tutuşuyorlar.
Özlerinden , dillerinden, törelerinden hiçbir şey kaybetmemişler.
Kazak Türkleri,  Ahıskalı’lara “Türk” diyorlar. Zaten  onlarda kendilerini Ahıska Türküyüz diye tanımlıyorlar.
Bizlere burada kelimelerle ifadesi mümkün olmayan, çok derin bir muhabbet gösteriyorlar. 
Yaşlılardaki vatan hasretini  görmek, onların  vatan- vatan diye   hasretle bize sarılışlarını görmek nasıl  anlatılabilir ki…
Birkaç damla gözyaşının  gizlice yuvarlanması bile,  ciltler dolusu  kitap konusu olacak birer malzeme değil mi? 
Neler  var o birkaç  damla  gözyaşında  neler..  1944 yılının zemheri ayında 
 (-40)  (-45)  derece  soğukta  ateş yanmayan,  ot –ocak  tütmeyen buz tutmuş  vagonlarda  hayvan katarları  misali bir  gece  evleri basılıp yurtlarından, ocaklarından edilen  yüz-binlerce  insan…
Kırım Tatar Türkleri,  Ahıska Türkleri…
Sadece Türk  oldukları için yurtlarından sürülen insanlar…Her birinin  anlatacağı o kadar çok ve insanı derinden etkileyen hikayeleri var ki
Ahııskalı’larla  konuşurken kendimizi Erzurum’un  kenar mahallelerinden   birinde imiş gibi sanıyoruz.
Kazakistan’da gördüğümüz en önemli  şeylerden birisi de rahmetli Turgut ÖZAL’a duyulan muhabbet ve saygı olmuştur.
Turgut  ÖZAL için  o  kadar çok güzel şeyler dinledik ki…
Rahmetli Cumhurbaşkanı, Allah rahmet eylesin, çok iz bırakmış oralarda Özellikle  Ahıska  Türkleri, Özal’ dan sonra  Kazakların kendilerini “Türk”  kabul  ettiklerini  ve  tavırlarının  değiştiğini  söylüyorlar.
Ahıskalı  Türk hanımlar, kafilede  bulunan 4-5  kişilik hanım  guruba  karşı  çok büyük  iltifat gösterdiler….


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