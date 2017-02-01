Bir yudum nefes(2)

Fikri olgunluğun henüz tezahür etmediği ve heyecan kasırgasının bütün bedenimizi sardığı 15-18 yaş çağlarımızda, her birimiz birer “TURAN” sevdalısı ve 200 milyon Esir Türkün kurtuluşu için savaşan, savaşması gereken gönüllüler idik

Orta Asya, Ötüken, Tükistan, Tanrı Dağları bizde hep bir duygu yoğunluğu yaşatır bu heyecan kasırgası içinde, esaret altındaki esir soydaşlarımı zın derdini, mihnetini, çilesini kendi çilemiz, derdimiz, mihnetimiz bilirdik.

BBP GYK üyesi , dostum sevgili recep Beyin telefonla arayıp

”Ağabey sayın genel başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte BBP olarak Kazakistan ve Kırgızistan’a bir haftalık bir program hazırlıyoruz. Seninde katılmanı istiyoruz. Katılacağını düşünerek senide aradım” dediği zaman aklımdan geçen duyguları tarif etmem imkansız idi….

Ve yukarıda ifade etmeye çalıştığım düşünceler bir sinema şeridi gibi gözlerimin önünden akıp gitti.

Demir perdenin yıkılmasından; Sovyet rejiminin çöküp dağılmasından sonra birkaç niyetlenmiştik. Amma her seferinde bir engel çıkmış bir türlü kısmet olmamıştı.

Bir fırsat oluşturup da gitmek görmek nasip olmadı diye hayıflanmıştım çoğu kez.

Sağolsun Recep İÇİN kardeşimiz, şu anda resmi bir görevimiz olmasa dahi ; sayın genel başkanımızın talimatları doğrultusunda bizi davet etmişti.

Zeki Sungur Kızılkaya ile birlikte Kırıkkale’de kendisine pasaport ve yol parasını verirken eski görevimiz nedeniyle …

“Başkanım ne yazık ki Kırgızistan gezisi iptal oldu sadece Kazakistan’a gidiyoruz” dediğinde o sırada yanımızda bulunan değerli dostum Prof Dr. Turan Güven Hocam;

-“Kırgızistanı karıştırdılar, bu günlerde ne olduğu belli olmayan insanlar özelliklede Amerikalı’lar ortalık da fink atıyor.Oranın ertelenmesi isabet olmuş” diyerek katıldı..

7.Nisan.2005 Perşembe günü Ankara Esenboğa Havaalanının da buluştu ğumuz 8-10 kişilik gurup ile başta Muhsin Başkan olmak üzere önce İstanbul’a hareket ettik.