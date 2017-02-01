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Bir yudum nefes(2)

01 Şubat 2017 Çarşamba 05:26
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Nihal ATSIZ’ın ; “Serin Çayırlar üstünde ölüm bile güzeldir” diyen dizeleri bizde çok değişik heyecanlar yaratıyor; kutsal ata yurdu için her türlü fedakarlığa hazır birer TÜRK’çü yapıyordu bir anlamda.

Bir yudum nefes(2)
Fikri olgunluğun henüz tezahür etmediği ve heyecan kasırgasının bütün  bedenimizi sardığı 15-18  yaş çağlarımızda, her birimiz birer “TURAN”  sevdalısı ve 200 milyon Esir Türkün kurtuluşu için savaşan, savaşması gereken gönüllüler idik
Orta  Asya, Ötüken,  Tükistan, Tanrı Dağları bizde hep bir duygu  yoğunluğu yaşatır bu heyecan kasırgası içinde, esaret altındaki esir soydaşlarımı zın  derdini,  mihnetini, çilesini  kendi çilemiz, derdimiz, mihnetimiz bilirdik.
BBP  GYK  üyesi , dostum sevgili recep Beyin telefonla arayıp 
”Ağabey sayın genel başkanımız  Muhsin Yazıcıoğlu ile  birlikte BBP olarak Kazakistan ve Kırgızistan’a bir haftalık bir program hazırlıyoruz. Seninde katılmanı istiyoruz. Katılacağını düşünerek senide aradım” dediği zaman aklımdan  geçen duyguları tarif etmem imkansız idi….
Ve yukarıda ifade etmeye çalıştığım düşünceler bir sinema şeridi gibi gözlerimin önünden akıp gitti.           
Demir perdenin yıkılmasından; Sovyet rejiminin çöküp dağılmasından   sonra birkaç niyetlenmiştik. Amma her seferinde bir engel çıkmış bir türlü kısmet olmamıştı.
Bir fırsat oluşturup da gitmek görmek nasip olmadı diye hayıflanmıştım çoğu kez.
Sağolsun  Recep İÇİN kardeşimiz,  şu anda resmi bir  görevimiz  olmasa dahi ; sayın genel başkanımızın talimatları doğrultusunda  bizi davet etmişti.
Zeki Sungur Kızılkaya ile birlikte Kırıkkale’de  kendisine pasaport ve yol parasını verirken eski görevimiz nedeniyle …
“Başkanım ne yazık ki Kırgızistan gezisi   iptal oldu sadece Kazakistan’a gidiyoruz” dediğinde o sırada yanımızda bulunan değerli dostum Prof  Dr.  Turan Güven Hocam;
-“Kırgızistanı karıştırdılar, bu günlerde ne olduğu belli olmayan insanlar özelliklede Amerikalı’lar ortalık da fink atıyor.Oranın ertelenmesi isabet olmuş”  diyerek katıldı..
7.Nisan.2005 Perşembe günü Ankara Esenboğa Havaalanının da buluştu ğumuz 8-10 kişilik  gurup ile başta  Muhsin Başkan olmak üzere önce İstanbul’a hareket ettik.
Bir vuslat idi Türkistan… Müebbet ve ebedi yurt olan TURAN ülkesine gidiş kısmet olmuştu. 18’inde başbuğ’un çerisi değildik amma; 50’ye merdiven dayamış bir eski Turancı idik.  


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